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График школьных каникул в Кыргызстане

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане С 8 ноября школьники уходят на осенние каникулы. Сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Отмечается, что в 2021-2022 учебном году каникулярное время для школьников составляет 29 календарных дней с учетом пятидневной учебной недели.

Осенние каникулы - 7 дней: с 8 ноября по 14 ноября 2021 г., на занятия – 15 ноября 2021 года.

Зимние каникулы - 12 дней: с 31 декабря 2021 г. по 11 января 2022 г., на занятия – 12 января 2022 года.

Весенние каникулы - 10 дней: с 21 марта 2022 г. по 30 марта 2022 г., на занятия – 31 марта 2022 года.

Для учащихся первых классов в III четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

Напомним, что в 2021-2022 учебном году учебные занятия в общеобразовательных организациях всех типов и форм собственности завершаются 8 июня 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/408772
Теги:
образование, школа, Бишкек, Кыргызстан, Летние каникулы
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