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ОБСЕ оказывает помощь КР в ликвидации компонента ракетного топлива "Меланж"

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане в селе Новопавловка Чуйской области сегодня, 2 ноября, проводится мероприятие по выгрузке с территории Кыргызстана компонента ракетного топлива с истекшим сроком годности "Меланж".

По сообщению Минобороны КР, процесс ликвидации запасов ракетного топлива требует соответствующих технических возможностей и финансовых ресурсов.

Именно, поэтому в 2019 году правительство Кыргызстана обратилось к ОБСЕ с просьбой оказать содействие в ликвидации запасов ракетного топлива. Данный проект реализуется совместными усилиями Министерства обороны Кыргызской Республики и ОБСЕ.


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URL: https://www.vb.kg/408773
Теги:
Министерство обороны, ОБСЕ, Кыргызстан
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