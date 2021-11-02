ОБСЕ оказывает помощь КР в ликвидации компонента ракетного топлива "Меланж"

В Кыргызстане в селе Новопавловка Чуйской области сегодня, 2 ноября, проводится мероприятие по выгрузке с территории Кыргызстана компонента ракетного топлива с истекшим сроком годности "Меланж".

По сообщению Минобороны КР, процесс ликвидации запасов ракетного топлива требует соответствующих технических возможностей и финансовых ресурсов.

Именно, поэтому в 2019 году правительство Кыргызстана обратилось к ОБСЕ с просьбой оказать содействие в ликвидации запасов ракетного топлива. Данный проект реализуется совместными усилиями Министерства обороны Кыргызской Республики и ОБСЕ.