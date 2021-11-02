В КР самая низкая зарплата у работников сферы искусства и здравоохранения

В Кыргызстане средняя заработная плата по сравнению с январем-августом прошлого года увеличилась на девять процентов. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета КР.

Сообщается, что в январе-августе 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 19 тысяч 586 сомов и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличилась на 9,2 процента.

Исходя из официального курса валют, установленного Национальным банком КР, среднемесячная заработная плата одного работника в январе-августе 2021 года составила 231,6 доллара США.

Среднемесячная номинальная заработная плата в январе-августе 2021 года

регион Сомов В процентах к соответствующему периоду предыдущего года Кыргызская Республика 19 586 109,2 Баткенская область 14 307 107,8 Джалал-Абадская область 18 609 106,5 Исcык-Кульская область 14 572 105,8 Нарынская область 18 870 106,0 Ошская область 13 711 110,9 Таласская область 17 587 104,4 Чуйская область 17 356 107,8 г. Бишкек 24 931 109,9 г. Ош 17 625 113,5

Наиболее высокий размер заработной платы зарегистрирован у работников г.Бишкек (24 931 сом), Нарынской (18 870 сомов) и Джалал-Абадской (18 609 сомов) областей.

В январе-августе 2021 года превысила среднереспубликанский уровень заработная плата работников информации и связи (41 тысячу 206 сомов), сферы финансового посредничества и страхования (39 тысяч 686 сомов), добычи полезных ископаемых (39 тысяч 041 сомов).

Самая низкая заработная плата отмечена у работников сферы искусства, развлечения и отдыха (10 тысяч 028 сомов), сельского и лесного хозяйства и рыболовства (11 тысяч 355 сома), здравоохранения и социального обслуживания населения (11 тысяч 814 сомов).

Среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности в январе-августе 2021 года