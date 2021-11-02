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В КР самая низкая зарплата у работников сферы искусства и здравоохранения

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане средняя заработная плата по сравнению с январем-августом прошлого года увеличилась на девять процентов. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета КР.

Сообщается, что в январе-августе 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 19 тысяч 586 сомов и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличилась на 9,2 процента.

Исходя из официального курса валют, установленного Национальным банком КР, среднемесячная заработная плата одного работника в январе-августе 2021 года составила 231,6 доллара США.

Среднемесячная номинальная заработная плата в январе-августе 2021 года

регионСомовВ процентах к соответствующему периоду предыдущего года
Кыргызская Республика19 586109,2
Баткенская область14 307107,8
Джалал-Абадская область18 609106,5
Исcык-Кульская область14 572105,8
Нарынская область18 870106,0
Ошская область 13 711110,9
Таласская область17 587104,4
Чуйская область17 356107,8
г. Бишкек24 931109,9
г. Ош17 625113,5

Наиболее высокий размер заработной платы зарегистрирован у работников г.Бишкек (24 931 сом), Нарынской (18 870 сомов) и Джалал-Абадской (18 609 сомов) областей.

В январе-августе 2021 года превысила среднереспубликанский уровень заработная плата работников информации и связи (41 тысячу 206 сомов), сферы финансового посредничества и страхования (39 тысяч 686 сомов), добычи полезных ископаемых (39 тысяч 041 сомов).

Самая низкая заработная плата отмечена у работников сферы искусства, развлечения и отдыха (10 тысяч 028 сомов), сельского и лесного хозяйства и рыболовства (11 тысяч 355 сома), здравоохранения и социального обслуживания населения (11 тысяч 814 сомов).

Среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности в январе-августе 2021 года


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URL: https://www.vb.kg/408783
Теги:
зарплата, Кыргызстан, Нацстатком
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