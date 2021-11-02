В КР самая низкая зарплата у работников сферы искусства и здравоохранения

В Кыргызстане средняя заработная плата по сравнению с январем-августом прошлого года увеличилась на девять процентов. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета КР.
Сообщается, что в январе-августе 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 19 тысяч 586 сомов и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличилась на 9,2 процента.
Исходя из официального курса валют, установленного Национальным банком КР, среднемесячная заработная плата одного работника в январе-августе 2021 года составила 231,6 доллара США.
Среднемесячная номинальная заработная плата в январе-августе 2021 года
|регион
|Сомов
|В процентах к соответствующему периоду предыдущего года
|Кыргызская Республика
|19 586
|109,2
|Баткенская область
|14 307
|107,8
|Джалал-Абадская область
|18 609
|106,5
|Исcык-Кульская область
|14 572
|105,8
|Нарынская область
|18 870
|106,0
|Ошская область
|13 711
|110,9
|Таласская область
|17 587
|104,4
|Чуйская область
|17 356
|107,8
|г. Бишкек
|24 931
|109,9
|г. Ош
|17 625
|113,5
Наиболее высокий размер заработной платы зарегистрирован у работников г.Бишкек (24 931 сом), Нарынской (18 870 сомов) и Джалал-Абадской (18 609 сомов) областей.
В январе-августе 2021 года превысила среднереспубликанский уровень заработная плата работников информации и связи (41 тысячу 206 сомов), сферы финансового посредничества и страхования (39 тысяч 686 сомов), добычи полезных ископаемых (39 тысяч 041 сомов).
Самая низкая заработная плата отмечена у работников сферы искусства, развлечения и отдыха (10 тысяч 028 сомов), сельского и лесного хозяйства и рыболовства (11 тысяч 355 сома), здравоохранения и социального обслуживания населения (11 тысяч 814 сомов).
Среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности в январе-августе 2021 года