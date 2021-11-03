Темир Бирназаров извинился перед Маратом Сарулу и русским сообществом КР

Главный редактор НК киностудии "Кыргызфильм" Темирбек Бирназаров извинился перед кинорежиссером Маратом Сарулу и русским сообществом Кыргызстана. Об этом сообщает Департамент кинематографии КР.

В Департамента кинематографии КР состоялось экстренное заседание, на котором обсуждалась ситуация вокруг открытого письма кинорежиссера народного артиста КР Марата Сарулу на имя Министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамата Жаманкулова, опубликованного в социальной сети Facebook. В нем режиссер жестко раскритиковал интервью, данное ранее Бирназаровым, и получившее большой резонанс.

На заседании присутствовали глава Департамента Мукталы Бектеналиев, директор Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Океева Акжол Бекболотов, главный редактор киностудии "Кыргызфильм" Темирбек Бирназаров, председатель Союза кинематографистов КР Айбек Дайырбеков, директор Национальной кинематографической премии "Ак Илбирс" Таалайбек Кулмендеев, народные артисты КР Актан Арым Кубат и Марат Сарулу, представители кинематографистов Кыргызстана Бекболот Айдаралиев, Байыш Исманов.

По итогам обсуждения инцидента, получившего резонанс в средствах массовой информации, во избежание дальнейшей эскалации конфликта главный редактор НК киностудии "Кыргызфильм" Темирбек Бирназаров принес извинения кинорежиссеру Марату Сарулу и русскому сообществу Кыргызстана. Также участники экстренного заседания высказали мнение, что и кинорежиссер Марат Сарулу в своем открытом письме допустил в отношении Темирбека Бирназарова излишне резкий тон и нетактичные утверждения. Народный артист КР Марат Сарулу в свою очередь принес извинения за допущенный им в открытом письме неучтивый тон и резкие высказывания.

Департамент кинематографии призывает граждан и средства массовой информации республики воздержаться от дальнейших критических высказываний и комментариев в адрес кого-либо из обеих сторон инцидента и содействовать поддержанию и укреплению дружбы, согласия и взаимопонимания между народами Кыргызстана.

Кинематографисты единодушно высказались о недопустимости неполиткорректных высказываний в публичном пространстве в адрес той или иной национальности, проживающей на территории Кыргызстана.

"Кыргызстан - многонациональная страна, которая придерживается равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от языка, национального или социального происхождения, должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и другим обстоятельствам", - говорится в заключительном протоколе заседания.