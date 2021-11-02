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Кыргызская диаспора в Москве отдаст дань памяти героям-панфиловцам

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- Евгений Денисенко
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Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию подвига 28 панфиловцев, пройдет, как планируется, в российской столице в канун этой даты. С тако инициативой выступил Совет Кыргызской диаспоры Москвы.

"В Подмосковье есть ряд мест, особенно памятных для каждого кыргызстанца, - говорит почетный председатель этого Совета Раимкул Аттокуров. - Представители диаспоры посещают их не только во время ежегодных майских торжеств, ежегодно организуемых в связи с очередной годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Это - мемориальный ансамбль в городе Волоколамске, включающий памятники Героев Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, офицера его дивизии Бауыржана Момышулы и стрелка-нашего земляка Дуйшенкула Шопокова. А также - братская могила панфиловцев в селе Нелидово под Волоколамском и установленный поблизости, у бывшего железнодорожного разъезда Дубосеково, величественный мемориал из шести гигантских фигур воинов".

"В России сейчас проводится комплекс мероприятий, посвященный 80-летию битвы под Москвой, - продолжает Аттокуров. – Они состоятся и в Волоколамске, на которые приглашены и наши соотечественники. Но и мы, в свою очередь, готовим совместно с представителями казахской диаспоры памятное событие. Планируем организовать его в преддверии 16 ноября, когда и совершили свой подвиг 28 бойцов 316-й стрелковой, впоследствии – легендарной Панфиловской дивизии. Она, напомним, формировалась летом 1941 года преимущественно из уроженцев Кыргызстана и Казахстана под началом военного комиссара Киргизской ССР генерал-майора Ивана Панфилова. Он затем и возглавил это соединение, которое в числе ряда других героически обороняло советскую столицу в самый критический для нее период".

По словам Аттокурова, торжественное собрание намечается провести в Москве, в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Запрос сюда уже направлен, составляется программа, решаются необходимые организационные вопросы.

"Также рассылаем приглашения – в обе палаты парламента России, ряд ее государственных и общественных структур, в посольства стран, участвовавших во второй мировой войне. Ожидаем и прибытие внучек генерала Панфилова Айгуль и Алуа Байкадамовых. Они проживают в Казахстане и в течение многих лет вносят большой вклад в сохранение памяти о героях-панфиловцах", - - поделился почетный председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы.

16 ноября 1941 года, когда началось новое наступление немцев на Москву, 28 истребителей танков 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии приняли бой при обороне опорного пункта в районе разъезда Дубосеково, в семи километрах к юго-востоку от Волоколамска. И в ходе четырехчасового сражения под шквальным огнем противника уничтожили 18 вражеских танков. Это событие вошло в историю как "подвиг 28 панфиловцев".

Генерал-майор Иван Панфилов погиб 18 ноября 1941-го года от разрыва вражеской мины. Совместными усилиями советских соединений, в том числе и Панфиловской дивизии, наступление противника на Москву было остановлено. Затем началось контрнаступление на врага.

Внучки комдива-героя Айгуль и Алуа Байкадамовы неоднократно посещали и Москву, и Бишкек, были почетными гостями на посвященных панфиловцам памятных мероприятиях. В 2014 году Алуа Байкадамова вместе с представителями погранслужб и общественных организаций "афганцев" Кыргызстана и Казахстана приняла участие в агитационном автопробеге по боевому пути Панфиловской дивизии. Его маршрут прошел через Бишкек, Астану, Кустанай, Актюбе, Уральск и российские Самару, Волоколамск, Нарофоминск.

Посетили участники автопробега и могилу генерала Панфилова на Новодевичьем кладбище в Москве. Память о нем увековечил величественный надгробный мемориал, общий с похороненными рядом двумя другими Героями Советского Союза, также погибшими в 1941 году при обороне Москвы - заместителем командира эскадрильи истребительного авиационного полка младшим лейтенантом Виктором Талалихиным и командиром гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майором Львом Доватором.


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URL: https://www.vb.kg/408791
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