Российская авиабаза в Кыргызстане отмечает очередную годовщину

Восемнадцатую годовщину отмечает российская военная база, дислоцированная в Кыргызстане, которая структурно входит в состав объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

"В этом году личный состав базы принял участие в девяти международных учениях на территории Кыргызстана и Таджикистана, а также в совместном военном антитеррористическом командно-штабном учении вооруженных сил государств - членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия – 2021", в ходе которого летчики показали высокий уровень летной подготовки", - цитирует пресс-служба ЦВО командира базы полковника Алексея Ларина.

"Одним из главных испытаний для летного состава, - продолжил Ларин, - стало участие в Международном конкурсе летного мастерства "Авидартс-2021", где экипажи заняли призовое место. В течение двух лет обновился и авиапарк. В 2020 году на вооружение базы поступили два десантно-транспортных вертолета Ми-8МТВ5-1. Вертолеты оснащены бортовым комплексом обороны, кабина пилотов - светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Кроме этого, плановую замену и модернизацию прошли и самолеты-штурмовики Су-25СМ".

По словам Алексея Ларина, для подготовки летного состава самолетов Су-25 в этом году поступил унифицированный мобильный войсковой полигонный комплекс "Электронный полигон", который позволяет отрабатывать учебно-боевые задачи без использования авиационных средств поражения.

История базы, как сообщается, началась с Одесской авиационной школы пилотов, образованной приказом Народного Комиссара Обороны СССР от 23 февраля 1941 года. С началом Великой Отечественной войны школа прекратила учебные занятия, а ее курсанты начали выполнять боевые задачи на самолётах И-15 по прикрытию Одессы от воздушных ударов фашистов. В июле 1941 года авиационная школа перебазировалась в Сталинград, а затем в пригород города Фрунзе (Бишкек), где и готовились военные лётчики для фронта. В военные годы в авиашколе было подготовлено 1507 летчиков, 7 из которых были удостоены звания Героя Советского Союза. После окончания Великой Отечественной войны школа была переформирована в военное авиационное училище, на базе которого в 1951 году был образован учебный авиационный полк, в 1956 году он приступил к обучению иностранных авиационных специалистов.

Российская военная база в Кыргызстане является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центральноазиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности. Основная задача - контроль воздушного пространства в регионе, авиационная поддержка подразделений наземного компонента КСБР, а также обеспечение безопасности воздушных границ Кыргызстана. На вооружении соединения - штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в состав базы входит подразделение беспилотной авиации малого и среднего радиуса, оснащенное современными многофункциональными комплексами БпЛА "Орлан-10", подразделение военной полиции и военной автоинспекции.