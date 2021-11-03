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В самом долгом созыве ЖК принял присягу новый депутат – Эркин Жолдошалиев

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- Александр Тузов
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Сегодня, 3 ноября, на утреннем пленарном заседании Жогорку Кенеша в прямом эфире телеканала "Пирамида" и интернет-канала ЖК текст присяги зачитал новый депутат Эркин Жолдошалиев.

Перевод текста его присяги с кыргызского языка на русский: "Я, Жолдошалиев Эркин Жолдошалиевич, приступаю к исполнению полномочий депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Присягаю на верность Кыргызской Республики. Клянусь свято соблюдать Конституцию и законы Кыргызской Республики, исполнять свои обязанности в интересах всего народа и защищать независимость и суверенитет кыргызского государства".

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 27 октября постановила признать его избранным депутатом "в связи с наличием вакантного мандата" по списку кандидатов от политической партии "Онугуу-Прогресс".

Вакансия появилась в связи с тем, что Центризбирком досрочно прекратил полномочия депутата Абдумажита Юсурова на основании поступившего его личного заявления о сложении полномочий.

Напомним, что продленные из-за отмены результатов парламентских выборов в октябре прошлого года полномочия всех депутатов ЖК нынешнего VI созыва истекают после того, как будут подведены итоги намеченных на 28 ноября новых выборов в Жогорку Кенеш.


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URL: https://www.vb.kg/408802
Теги:
выборы, присяга, Онугуу – Прогресс, Жогорку Кенеш, Депутат, ЦИК, Абдумажит Юсуров
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