В самом долгом созыве ЖК принял присягу новый депутат – Эркин Жолдошалиев

Сегодня, 3 ноября, на утреннем пленарном заседании Жогорку Кенеша в прямом эфире телеканала "Пирамида" и интернет-канала ЖК текст присяги зачитал новый депутат Эркин Жолдошалиев.

Перевод текста его присяги с кыргызского языка на русский: "Я, Жолдошалиев Эркин Жолдошалиевич, приступаю к исполнению полномочий депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Присягаю на верность Кыргызской Республики. Клянусь свято соблюдать Конституцию и законы Кыргызской Республики, исполнять свои обязанности в интересах всего народа и защищать независимость и суверенитет кыргызского государства".

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 27 октября постановила признать его избранным депутатом "в связи с наличием вакантного мандата" по списку кандидатов от политической партии "Онугуу-Прогресс".

Вакансия появилась в связи с тем, что Центризбирком досрочно прекратил полномочия депутата Абдумажита Юсурова на основании поступившего его личного заявления о сложении полномочий.

Напомним, что продленные из-за отмены результатов парламентских выборов в октябре прошлого года полномочия всех депутатов ЖК нынешнего VI созыва истекают после того, как будут подведены итоги намеченных на 28 ноября новых выборов в Жогорку Кенеш.