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В США планируют вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет

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Применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет официально одобрено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает "Интерфакс" со ссылкой американские СМИ.

Директор CDC Рошель Валенски поздно вечером во вторник официально подписала рекомендацию консультантов агентства по вакцинации против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Ранее все 14 членов экспертной группы CDC проголосовали за рекомендацию по вакцинации детей.

Предполагается, что вакцинация детей в возрасте 5-11 лет снизит передачу COVID-19 в США на 8 процентов в период с ноября по март 2022 года. Вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть от количества, получаемого людьми старше 12 лет.

Дозы будут распределены с интервалом в три недели. Дозы вакцины для детей будут поставляться в разных упаковках и вводиться с помощью специальных детских игл. При этом исследователи не обнаружили повышенного риска развития сердечного миокардита в результате вакцинации. По словам экспертов, те, кто не вакцинирован, подвергаются более высокому риску заражения COVID-19.

"А заражение COVID намного опаснее для сердца", - сказал и ведущий детский кардиолог Мэтью Остер.

Ранее экстренное использование вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от пяти до 11 лет одобрило Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA). Согласно сообщению на сайте ведомства, решение обосновано тем, что вакцина продемонстрировала 90,7 процента эффективности профилактики заболеваемости среди детей этой возрастной группы в результате продолжающегося исследования 4,7 тысячи детей в Соединенных Штатах, Финляндии, Польше и Испании.


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URL: https://www.vb.kg/408803
Теги:
вакцина, дети, коронавирус, COVID-19, COVID, вакцинация
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