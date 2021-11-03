В Москве задержан кыргызстанец, разыскиваемый за мошенничество

В Москве при активном содействии представительства МВД Кыргызской Республики в Российской Федерации задержан кыргызстанец, разыскиваемый на родине за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Москве и ОМВД России по району Выхино-Жулебино российской столицы установлен и задержан разыскиваемый гражданин Э.О. 1982 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области. По полученным данным указанный гражданин состоит на оперативном учете МВД КР, как активный член организованной преступной группировки.

Э.О. находился в межгосударственном розыске с 2016 года за совершение 14 эпизодов мошенничества с 2010 по 2013 годы. Причиненный им материальный ущерб потерпевшим предпринимателям составляет более 33500 долларов. По предварительным данным мужчина путем подделки документов на протяжении длительного времени вводил граждан в заблуждение, представляясь владельцем торговых объектов, и незаконно продавал чужое имущество посторонним лицам.

Э.О. разыскивался Управлением внутренних дел Ошской области с 2015 года. В межгосударственный розыск объявлен в сентябре 2016 года.

Разыскиваемый, находясь в городе Москве, использовал паспорт близкого родственника. Ему удавалось скрываться на протяжении пяти лет.

В настоящее время Э.О. помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции.