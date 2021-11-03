Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 97.52 - 98.82

На базе пожарно-спасательной части №3 прошли учения

139  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проведены учения на базе пожарно-спасательной части №3 для сотрудников пожарно-спасательных частей Управления МЧС по городу Бишкек и Чуйской области.

Цель мероприятия - подготовка пожарных-спасателей к пожаром разной сложности, а также к экстремальным ситуациям. Такие мероприятия помогают в дальнейшем определить степень готовности пожарного.

"Пожарный должен оценивать степень угрозы и выбирать наиболее безопасный маршрут при тушении пожаров, не подвергая риску ни себя, ни коллег. Во время пожара, пожарным неизвестна планировка помещений, огонь распространяется быстро, непредсказуемо меняя направление", - сказал начальник городского управления МЧС майор Эрнест Жусупов.

Ежегодно в Бишкеке происходят более 500 пожаров. Десятки из них повышенной сложности тушения. Прохождение огневой полосы с препятствиями в Бишкеке проводят два раза в год. Подготовку пожарных на этих учениях руководство оценило на "отлично".

Огневая полоса психологической подготовки - это комплекс препятствий, максимально приближенных к реальным условиям при пожаре.

Подобные занятия необходимы для того, чтобы у пожарных формировалась эмоционально-волевая устойчивость к риску и опасностям, а также самообладание, решительность, смелость, выносливость и другие качества, необходимые при борьбе с огнем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408810
Теги:
МЧС, пожар, учения, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  