На базе пожарно-спасательной части №3 прошли учения

В Бишкеке проведены учения на базе пожарно-спасательной части №3 для сотрудников пожарно-спасательных частей Управления МЧС по городу Бишкек и Чуйской области.

Цель мероприятия - подготовка пожарных-спасателей к пожаром разной сложности, а также к экстремальным ситуациям. Такие мероприятия помогают в дальнейшем определить степень готовности пожарного.

"Пожарный должен оценивать степень угрозы и выбирать наиболее безопасный маршрут при тушении пожаров, не подвергая риску ни себя, ни коллег. Во время пожара, пожарным неизвестна планировка помещений, огонь распространяется быстро, непредсказуемо меняя направление", - сказал начальник городского управления МЧС майор Эрнест Жусупов.

Ежегодно в Бишкеке происходят более 500 пожаров. Десятки из них повышенной сложности тушения. Прохождение огневой полосы с препятствиями в Бишкеке проводят два раза в год. Подготовку пожарных на этих учениях руководство оценило на "отлично".

Огневая полоса психологической подготовки - это комплекс препятствий, максимально приближенных к реальным условиям при пожаре.

Подобные занятия необходимы для того, чтобы у пожарных формировалась эмоционально-волевая устойчивость к риску и опасностям, а также самообладание, решительность, смелость, выносливость и другие качества, необходимые при борьбе с огнем.