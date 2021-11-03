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В РФ из-за коронавируса отменили Ассамблею Русского мира

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- Евгений Денисенко
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Открытие пятнадцатой Ассамблеи Русского мира планировалось на 3 ноября. Однако из-за пандемии коронавируса этот форум пришлось отменить.

Как сообщил фонд "Русский мир" в своем Telegram-канале, форум отменен в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 20 октября в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Согласно Указу главы государства, в России с 30 октября по 7 ноября 2021 года установлены нерабочие дни.

Главная тема планировавшейся ассамблеи была определена как "Основы и ценности Русского мира: традиции и современность". В рамках форума предусматривалось обсудить проблемы защиты ценностей, идеалов, базовых принципов Русского мира, сохранения русского языка и культурно-исторического наследия в условиях меняющегося мира.

Ожидалось прибытие на форум известных российских и зарубежных общественных деятелей, филологов, журналистов, деятелей культуры и науки, руководителей организаций российских соотечественников, проживающих за рубежом, представителей духовенства, "всех друзей русского языка и русской культуры из многих стран мира".

Президент России Владимир Путин на состоявшемся 1 ноября совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК назвал ситуацию в стране по коронавирусу "сложной".

Как сообщал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, руководители регионов страны наделены полномочиями, которые позволяют им самостоятельно принимать решение о продлении нерабочих дней. Так уже поступили в Москве и столичном регионе, начав карантин с 28 октября. В Нижегородской области период нерабочих дней продлили до 14 ноября.

А в Минобрнауки РФ заявили, что не против продления дистанционного режима в вузах страны. "С 8 ноября руководители вузов имеют право продлить дистанционный формат обучения или же продолжить его в формате самостоятельной работы", – говорится в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/408814
Теги:
Россия, Кыргызстан
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