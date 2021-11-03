В бишкекской школе №93 прошел турнир по динамиаде

В бишкекской общеобразовательной школе №93 проведен турнир по динамиаде среди несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

Данные спортивные соревнования организовали инспекторы по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и при поддержке муниципальной администрации Ленинского района кыргызской столицы. Цель турнира - профилактика детской преступности и поддержание здорового образа жизни.

В соревнованиях принимали участие старшеклассники 18 общеобразовательных школ. Школьники состязались в четырех видах спорта: мини-футболе, эстафете, аркан тартышуу и дартсе.

По итогам турнира, начальник ИДН УВД Ленинского района, капитан милиции Мирлан Асилов и другие организаторы наградили участников кубками, грамотами и ценными подарками.