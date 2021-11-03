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В бишкекской школе №93 прошел турнир по динамиаде

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- Анастасия Карелина
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В бишкекской общеобразовательной школе №93 проведен турнир по динамиаде среди несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

Данные спортивные соревнования организовали инспекторы по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и при поддержке муниципальной администрации Ленинского района кыргызской столицы. Цель турнира - профилактика детской преступности и поддержание здорового образа жизни.

В соревнованиях принимали участие старшеклассники 18 общеобразовательных школ. Школьники состязались в четырех видах спорта: мини-футболе, эстафете, аркан тартышуу и дартсе.

По итогам турнира, начальник ИДН УВД Ленинского района, капитан милиции Мирлан Асилов и другие организаторы наградили участников кубками, грамотами и ценными подарками.


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URL: https://www.vb.kg/408818
Теги:
Ленинский район, турнир, школа, Соревнования, УВД
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