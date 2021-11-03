Старшеклассников из стран СНГ пригласили в Международную проектную школу

Восемьдесят старшеклассников из России и стран СНГ станут участниками Международной проектной школы. Она организована "Кружковым движением" Национальной технологической инициативы, сообщается на федеральном портале "Российское образование".

"Кружковое движение", как сообщается, - это всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, построенное на принципах горизонтальных связей людей, идей и ресурсов. Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках. Реализация программы предполагает формирование групп единомышленников из технологических предпринимателей, представителей ведущих университетов и исследовательских центров, крупных деловых объединений России, институтов развития, экспертных и профессиональных сообществ, а также заинтересованных органов исполнительной власти.

В рамках Международной проектной школы школьники станут разрабатывать технологические проекты при поддержке специалистов из государств СНГ. Ребята примут участие в практических разработках технологических проектов в энергетической, инновационной и иных сферах. Также они предложат решения, касающиеся образования в период пандемии коронавируса.

Проект стартует с выбора участников, организаторы рассмотрят достижения кандидатов в инженерном направлении и пригласят в школу по сорок старшеклассников из России и зарубежья. Отбор стартует в текущем году, школа начнёт работу в марте.

В НТИ "Кружковое движение" отметили, что в ходе реализации проекта будут сформированы молодёжные команды, которые смогут создавать международные технологические проекты и в будущем представлять их на рынке.