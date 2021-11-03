Казахстанец после развода потребовал вернуть калым

Мангистауский областной суд отказал в удовлетворении искового заявления мужчине, потребовавшему от бывшей супруги и ее родственников вернуть переданный калым, передает Tengrinews.kz.

Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика и ее родителей 800 тысяч тенге, золотых украшений с бриллиантами, двух ковров и 1 миллиона 615 тысяч тенге, которые он со своей семьей добровольно передал в качестве калыма.

При этом отмечается, что он не представил суду доказательств того, что действиями ответчиков ему причинен имущественный вред или имеется какое-либо обязательство.

"По казахским обычаям во время бракосочетания молодых людей между их родителями совершаются давние обряды, и требование возврата переданных вещей не урегулировано действующим законодательством, то есть между сторонами не возникает каких-либо обязательств о добровольном дарении друг другу, их последующем возврате", - сообщили в суде.

Сообщается, что в удовлетворении искового заявления мужчине отказали. Он подал апелляцию, где просил принять новое решение по предъявленному в суд иску, вызвать свидетелей и допросить их, однако судебная коллегия оставила апелляционную жалобу и решение суда без изменений.

В начале сентября Темиртауский суд рассмотрел необычный спор экс-супругов. Первой с исковым заявлением в суд обратилась женщина. Она хотела вернуть свое приданое, которое было подарено ей во время свадьбы родителями. В ответ на это ее бывший супруг подал встречный иск. Мужчина потребовал, чтобы ему вернули свадебный выкуп, который он заплатил за невесту.