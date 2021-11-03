Улицу Абдымомунова открыли для проезда

Завершены дорожно-строительные работы по улице Абдымомунова от проспекта Манаса до улицы Тоголока Молдо. Улица открыта для проезда. Об этом сообщает Управление капитального строительства мэрии Бишкека.

Общая протяженность отремонтированного участка улицы составляет 620 метров. После реконструкции ширина дороги составляет восемь метров, ширина тротуара - от 1,5 до 3 метров.

На сегодняшний день по линии управления активно ведутся строительные работы на 22 улицах столицы.

На 12 улицах общей протяженностью 15,55 километра проводятся работы по укладке верхнего и нижнего слоев асфальтобетонного покрытия.

Земляные работы и подготовительные работы для укладки асфальтобетонной смеси проводятся на четырех улицах общей протяженностью 3,2 километра.

Кроме того, открыта проезжая часть нижеследующих улиц

- улицы Новой: от улицы Ленская до улицы Жениш в ж/м" Жениш";

- улицы Туголбай-Ата: от улицы Орозбекова до улицы Эркиндик;

- улицы Стадионной: от улицы Абдрахманова до Магистральной в ж/м "Ынтымак";

- улицы Карасаева: от улицы Байтик-Баатыра до улицы Юнусалиева.

На тротуарной части вышеуказанных улиц строительные работы продолжаются.

Также на двух улицах столицы ведутся работы по разметке и установке остановочных пунктов, которые планируется открыть на этой неделе. Это:

- улица Ашар: от улицы Лущихина до улицы Гагарина;

- улица Дордой: от улицы Анкара до улицы Достоевского в ж/м "Кара-Жыгач".

С начала проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" Фаза-2 завершена реконструкция 21 улицы общей протяженностью 21,2 километра. Но, следует отметить, что продолжаются работы по выявлению мелких дефектов и экстренному устранению их подрядчиком.

Вторая фаза проекта рассчитана на два года. По проекту будут реконструированы 60 улиц общей протяженностью более 70 километров, также запланировано строительство 5 мостов.

Работы ведутся подрядной организацией China Road and Bridge Corporation за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.