В Бишкеке придумали необычное ограждение

Прохожу мимо ажурного железного ограждения и вижу табличку - "Забор измазан солидолом". Спасибо, что предупредили, а то не ровен час прислонишься и не отмоешься. Интересно, против кого применены такие "сильнодействующие" меры?

За "измазанным" забором - территория центра по обслуживанию автомобилей: тут и замена масла, автомойка, коррекция развала–схождения колес. Во двор легко попасть через постоянно открытые ворота. По–моему, они даже на ночь не закрываются. Хотя боксы, где принимают автомобилистов, надежно защищены, мышь не проскочит.

В общем, тех, кто измазал забор солидолом, как говорится, умом не понять...