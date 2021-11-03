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Нургуль Бакирова поздравила журналистов с профессиональным праздником

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 3 ноября 2021 года, председатель Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова поздравила с профессиональным праздником представителей средств массовой информации. В мероприятии приняли участие заместители председателя Нургуль Асанова, Айнаш Токбаева, руководитель Аппарата Эркинбек Мамыров, директор Высшей школы правосудия Эльмира Байтикова, директор Судебного департамента Урмат Кожомбердиев и советник председателя Ибраим Нуракун уулу. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Также участвовали директор проекта USAID "Укук булагы" Альфред Хьюстон и руководитель программы Европейского Союза "Верховенство права в Кыргызской Республике - 2-я фаза" Стефанос Кареклас.

В канун Дня печати и информации глава высшего судебного органа страны встретилась с представителями около 60 средств массовой информации, в числе которых были редакторы, руководители, журналисты.

Гостям был показан видеоматериал о взаимодействии судебной системы со СМИ, а затем председатель Верховного суда выступила с поздравительной речью.

Нургуль Бакирова отметила, что за тридцать лет независимости страны роль СМИ в политической и экономической жизни страны очень возросла.

Также она подчеркнула большую роль и значительное влияние СМИ в деле повышения доверия населения к судебной системе, её открытости и справедливости и заверила присутствующих в том, что судебная система открыта и готова к взаимодействию со средствами массовой информации и намерена далее укреплять сотрудничество.

Также в своем выступлении она озвучила планы Верховного суда по открытию медиа-центра, что позволит наладить более тесное взаимодействие со СМИ.

"Отношения между судами и средствами массовой информации должны основываться на законе двустороннего движения. Судебная ветвь власти предоставляет СМИ информацию, а журналисты в свою очередь должны не только требовать информацию, но и способствовать развитию судебной системы и повышению правовой информированности общественности", - сказала Нургуль Бакирова.

В ходе мероприятия была объявлена благодарность нескольким редакциям и редакторам, всем гостям были вручены памятные подарки.

Отмечаем, что мероприятие было организовано при поддержке Программы Европейского Союза "Верховенство права в Кыргызской Республике – 2 фаза" и проекта USAID "Укук булагы".


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URL: https://www.vb.kg/408829
Теги:
Верховный суд, Кыргызстан, СМИ
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