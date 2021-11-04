В Туркменистане автора стихотворения про коронавирус осудили на 5 лет

Летом 2020 года в Туркменистане к пяти годам лишения свободы приговорили 48-летнего YouTube-блогера Мурата Реджепбаевича Овезова, написавшего стихотворение "Горькая правда" про коронавирус и карантин. Овезов осужден по статье 228 УК Туркменистана "Мошенничество", но источники turkmen.news в Дашогузском велаяте сообщили, что истинной причиной возбуждения дела стали его выступления на YouTube.
Житель Губадагского района Дашогузского велаята Овезов зарегистрировался на YouTube в 2017 году, но активно выкладывать видео стал только в 2020. Часть роликов связана с попытками заработать: Овезов начал сотрудничать с фирмой APL, которая продает косметику и биологически активные добавки посредством сетевого маркетинга. Но в других записях блогер допускал высказывания, слишком смелые, по меркам Туркменистана.
Так, в своем самом первом видео от 12 июня 2020 года Мурат высказался касательно ситуации с пандемией и закрытием границ. Он зачитал стихотворение "Горькая правда", перевод которого на русский язык звучит следующим образом:
Эта правда горькая,
Она словно отрава.
Но что поделаешь - выхода нет,
Я вынужден написать.
То, что в мое сознание пришло вдохновение,
Я излагаю в поэтической строке.
Весь мир превратился в карантин,
Он стал причиной того,
Что тела остались в чужой стране,
Где выкопано много могил,
А матери, стеная, вынуждены оплакивать их дома.
Сердце у нации заколотилось в тревоге,
Соотечественники остались в чужой земле.
Земляки, вы уехали в далекую страну, оставив детей.
Горечь разлуки добивает их.
Все, кто на чужбине, старшие братья и младшие,
Пусть Всевышний оберегает вас там.
Ваши дети остались без родительской ласки,
А вас там так много, что не перечесть.
Вирус потряс этот мир,
Но наберитесь терпения - пройдут эти дни.
Найдется снадобье, не возьмет он нашу крепость.
Скоро мир откроет дороги.