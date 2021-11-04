В Туркменистане автора стихотворения про коронавирус осудили на 5 лет

Летом 2020 года в Туркменистане к пяти годам лишения свободы приговорили 48-летнего YouTube-блогера Мурата Реджепбаевича Овезова, написавшего стихотворение "Горькая правда" про коронавирус и карантин. Овезов осужден по статье 228 УК Туркменистана "Мошенничество", но источники turkmen.news в Дашогузском велаяте сообщили, что истинной причиной возбуждения дела стали его выступления на YouTube.

Житель Губадагского района Дашогузского велаята Овезов зарегистрировался на YouTube в 2017 году, но активно выкладывать видео стал только в 2020. Часть роликов связана с попытками заработать: Овезов начал сотрудничать с фирмой APL, которая продает косметику и биологически активные добавки посредством сетевого маркетинга. Но в других записях блогер допускал высказывания, слишком смелые, по меркам Туркменистана.

Так, в своем самом первом видео от 12 июня 2020 года Мурат высказался касательно ситуации с пандемией и закрытием границ. Он зачитал стихотворение "Горькая правда", перевод которого на русский язык звучит следующим образом:

Эта правда горькая,

Она словно отрава.

Но что поделаешь - выхода нет,

Я вынужден написать.

То, что в мое сознание пришло вдохновение,

Я излагаю в поэтической строке.

Весь мир превратился в карантин,

Он стал причиной того,

Что тела остались в чужой стране,

Где выкопано много могил,

А матери, стеная, вынуждены оплакивать их дома.

Сердце у нации заколотилось в тревоге,

Соотечественники остались в чужой земле.

Земляки, вы уехали в далекую страну, оставив детей.

Горечь разлуки добивает их.

Все, кто на чужбине, старшие братья и младшие,

Пусть Всевышний оберегает вас там.

Ваши дети остались без родительской ласки,

А вас там так много, что не перечесть.

Вирус потряс этот мир,

Но наберитесь терпения - пройдут эти дни.

Найдется снадобье, не возьмет он нашу крепость.

Скоро мир откроет дороги.