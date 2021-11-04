В Екатеринбурге прошел вечер кыргызской поэзии

В Екатеринбурге состоялась презентация сборника стихов, написанных находящимися здесь кыргызстанцами. Сборник под названием "Осеняя роса" был представлен в ходе вечера поэзии, организованного Свердловской областной общественной организацией "Кыргызстан-Урал".

В этом мероприятии, как рассказали в генконсульстве КР в Екатеринбурге, приняли участие соотечественники, которые живут и трудятся в столице Урала. Почитателям стихотворного искусство также был презентован сборник произведений Динары Асановой "Ценю свое счастье в жизни", недавно изданный.

Талантливую землячку поздравили и пожелали ей дальнейших творческих успехов представители генконсульства, Совета аксакалов, организации "Кыргызстан – Урал".

На вечере прозвучали стихи самой Асановой, других ее соотечественников, пробующих себя на ниве стихосложения.

Творческие объединения кыргызстанцев, увлекающихся поэзией, сегодня действуют в ряде российских регионов. Одно из наиболее массовых – клуб "Москва кайрыктары", который существует уже более десяти лет. За минувшие годы клубом издано несколько сборников стихотворений, регулярно проводятся литературные вечера, авторские презентации как в Москве, так и в самом Кыргызстане. Члены клуба - активные участники различных проектов, реализуемых российской литературной, творческой общественностью, таких, как "Многоликая Москва, многоликая Россия", "Книжная ярмарка", "Поэтические дни", "ЛиФФт Марафон", а также различных фестивалей и конференций литературного совета Ассамблеи народов Евразии.