Российские вузы смогут продлить дистанционный формат обучения

Высшие учебные заведения РФ с 8 ноября могут продолжить работу со студентами в удаленном формате. Об этом проинформировали в Министерстве науки и высшего образования страны.

Напомним, что 22 октября глава этого ведомства Валерий Фальков сообщил, что вузы могут перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу на период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября), введенных из-за ситуации с коронавирусом.

"С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий", - сообщили в министерстве.

В нем отметили, что промежуточная аттестация студентов также может проводиться в дистанционном формате. При ведении самостоятельной работы необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и заранее, за три дня, предупредить об объеме работы. Кроме того, нужно контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования, подчеркнули в Минобрнауки. Вузам следует обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий.

Вместе с тем, вузы Москвы и Московской области пойдут по пути постепенного создания зон, свободных от коронавируса и станут пускать в учебные заведения по QR-кодам. Об этом сообщил председатель Совета ректоров Московского региона, президент Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев.

"Мы плавно идем к тому, чтобы в вузах создавать "COVID-free зоны", пытаемся вводить систему QR-кодов, чтобы студенты могли пользоваться такой опцией, как посещение занятий в офлайне", - заявил Кудрявцев "Интерфаксу".

По его словам, это будет "плавный" вариант, направленный на то, чтобы стимулировать студентов пройти вакцинацию от коронавируса. "Для тех, кто по ряду причин останется непривитым, сохраняется возможность учиться онлайн", - добавил Кудрявцев.

Сам МФТИ уже объявил о создании в вузе зоны, свободной от коронавируса. Вуз принял решение возобновить обучение в офлайн-режиме с 8 ноября, но при этом допуск в учебное заведение студентов, преподавателей, административного персонала будет осуществляться по QR-кодам о пройденной вакцинации, недавно перенесенной болезни или по предоставлению справки о противопоказаниях к прививке.

Первокурсников, кому не исполнилось еще 18 лет, будут в вузе бесплатно тестировать на COVID-19. Для тех, кто не прошел вакцинацию, обучение будет проходить в дистанционном формате.