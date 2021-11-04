Лариса Пак заняла второе место в международном конкурсе "Талант России"

Кыргызстанка Лариса Пак заняла второе место в Международной выставке-конкурсе современного искусства "Талант России - 2021", прошедшей в Санкт-Петербурге. Об этом художник сообщила на своей страничке в сети Facebook.

Проект "Талант России" включает выставку, конкурс, ярмарку и арт-форум. Публике были представлены живопись, графика, скульптура, текстиль и произведения декоративно-прикладного творчества в современных направлениях - modern, traditional и contemporary. Работы участников из России и зарубежных стран выставлялись на одной из лучших петербургских площадок – Выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников.

Работа члена Союза художников Кыргызстана, члена Евразийской творческой гильдии (Лондон) Ларисы Пак "Душистый хмель" заняла второе место в конкурсе классической живописи, разделе "классическая живопись" и номинации "синтез жанров".