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Лариса Пак заняла второе место в международном конкурсе "Талант России"

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- Анастасия Карелина
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Кыргызстанка Лариса Пак заняла второе место в Международной выставке-конкурсе современного искусства "Талант России - 2021", прошедшей в Санкт-Петербурге. Об этом художник сообщила на своей страничке в сети Facebook.

Проект "Талант России" включает выставку, конкурс, ярмарку и арт-форум. Публике были представлены живопись, графика, скульптура, текстиль и произведения декоративно-прикладного творчества в современных направлениях - modern, traditional и contemporary. Работы участников из России и зарубежных стран выставлялись на одной из лучших петербургских площадок – Выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников.

Работа члена Союза художников Кыргызстана, члена Евразийской творческой гильдии (Лондон) Ларисы Пак "Душистый хмель" заняла второе место в конкурсе классической живописи, разделе "классическая живопись" и номинации "синтез жанров".


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URL: https://www.vb.kg/408846
Теги:
выставка, конкурс, награда, Россия
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