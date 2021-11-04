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Уроженка РК выдвинута на пост главы управления валютного контроля США

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Белый дом направил в сенат предложение назначить Сауле Омарову главой управления валютного контроля при министерстве финансов США. Сообщение об этом опубликовано 2 ноября на сайте Белого дома, пишет казахский "Азаттык"

В случае назначения Сауле Омарова станет первой женщиной на этом посту за 158-летнюю историю управления. Управление, в котором работает 3,5 тысячи сотрудников, контролирует более тысячи крупных банков.

В начале августа стало известно, что 55-летняя уроженка Казахстана является основным кандидатом на пост главы управления валютного контроля Минфина США. Новость быстро распространилась и вызвала бурную дискуссию в обществе США. Против назначения Омаровой на пост главы управления выступили банки и республиканцы, которые называли ее идеи слишком радикальными.

23 сентября президент США Джо Байден заявил о намерении выдвинуть Омарову на должность главы управления валютного контроля Минфина. Два других кандидата, рассматривавшихся Белым домом, не нашли поддержки в Демократической партии. Для того чтобы кандидатура Сауле Омаровой прошла, ее должны единогласно поддержать все демократы в сенате.


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URL: https://www.vb.kg/408848
Теги:
Казахстан, США
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