Будайчиев: В Академии создают художественные богатства для Кыргызстана

В этом году исполнилось 30 лет со дня образования Национальной академии художеств Кыргызской Республики. Кыргызстан стал одной из первых стран в Центральной Азии, где вскоре после обретения независимости открылось новое высшее учебное заведение. "Это событие огромной важности для развития художественной культуры кыргызского народа, поскольку до этого подготовка художников высокой квалификации осуществлялась в вузах Москвы, Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга) и Ташкента", - сказал в интервью VB.KG Байышбек Будайчиев, доктор искусствоведения, академик Национальной академии художеств, заслуженный деятель культуры Кыргызстана.

"По инициативе в то время председателя правления Кыргызского фонда культуры, народного художника СССР Тургунбая Садыкова и при поддержке руководства республики был открыт Кыргызский художественный колледж со статусом высшего учебного заведения. Решение об открытии вуза было судьбоносным, поскольку явилось как бы продолжением, своеобразным итогом высоких достижений всех видов кыргызского профессионального изобразительного искусства как составной части единой многонациональной художественной культуры бывшего СССР", - считает профессор Байышбек Будайчиев.

- Говорят, такой стройной и последовательной художественной школы, как в Кыргызстане, больше нет нигде в мире.

- Это действительно так. Здесь готовят не только художников по всем видам искусства, здесь воспитывается особое мышление, создаются художественные богатства для государства, музейные ценности. Культура же учит думать за рамками шаблонов.

В начале 90-х годов стране просто была необходима серьезная база для подготовки и воспитания высококвалифицированных художников и искусствоведов, от которых во многом зависело и будущее национальной культуры, и пути развития изобразительного искусства.

Вот поэтому колледж преобразовали в Национальную академию художеств имени Т. Садыкова. К тому времени уже сложилась система художественного образования, но, как и любая система, она развивалась, совершенствовалась, появилась потребность в подготовке молодых художников по различным видам искусства: станковая скульптура, промграфика, художественное оформление среды, художественная керамика. Позже были открыты и другие специальности - искусствоведение, станковая и театрально-декорационная живопись, дизайн костюма.

Изюминка нашей Академия художеств в том, что она имеет многоуровневую систему непрерывного художественного образования. В ее структуру входят художественная школа-интернат, в которой обучаются одаренные дети 8 - 11 классов, приехавшие из разных регионов горного края. А также художественное училище, где учащиеся получают профессиональную подготовку по избранной специальности. После окончания им выдают дипломы государственного образца с правом работы в общеобразовательных школах, а лучшим из них предоставляют возможность продолжения учебы в художественном вузе, где они получают углубленные знания по специальности и гуманитарным дисциплинам.

Кроме того, в структуре Национальной академии художеств имеются аспирантура искусств, музей изобразительных искусств и выставочный зал, которые являются научно-методическими и учебными базами в подготовке кадров художников. Здесь проходят ежегодные отчетные и республиканские выставки работ профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студенческой молодежи вуза и учащихся колледжа. Сотрудники нашего научного отдела за это время подготовили к выпуску около 30 фундаментальных книг по искусству Кыргызстана, которые изданы в Бишкеке, Москве и Санкт-Петербурге.

При содействии местных органов власти Академия художеств открыла детские художественные школы в Бишкеке и селе Наукат Наукатского района, а также во всех областях. Наша академия уникальная уже по своей мощной и проверенной временем структуре подготовки деятелей культуры.

- И это приносит результаты?

- Картины, рисунки, статуи, скульптуры - сколько всего этого ни собери, а полно описать роль и место академии в отечественной и, без преувеличения, в мировой культуре вряд ли не удастся. Академия художеств с момента своего основания привлекла внимание многих зарубежных мастеров. Еще с середины 80-х годов Тургунбай Садыков, будучи председателем Союза художников Кыргызстана, старался наладить творческие контакты с мастерами из других стран. Уже тогда впервые в Центральной Азии во Фрунзе и отдельных районах ежегодно по его инициативе проводились международные и республиканские симпозиумы по скульптуре, в которых принимали участие известные ваятели из зарубежья и кыргызские скульпторы. Такие встречи расширяли и укрепляли творческие связи с мастерами искусства стран СНГ, Китая и Европы. Неоднократно в Бишкеке проводились международные форумы художников при участии видных мастеров и деятелей искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Ташкента, Душанбе, Алматы, Тбилиси, Еревана, Карачи, Стамбула.

Смотры-конкурсы на создание монументов и мемориальных памятников выдающимся государственным деятелям К. Орозбекову, Б. Исакееву, А. Сыдыкову, Ж. Абдрахманову, И. Раззакову, С. Ибраимову, Б. Мамбетову, Т. Усубалиеву, А. Масалиеву, а также известным деятелям национальной культуры - Б. Бейшеналиевой, А. Осмонову, Ч. Айтматову, А. Токомбаеву, не обходились без участия представителей Академии художеств.

Продолжая многолетние традиции в воспитании и подготовке специалистов в области изобразительного искусства, Национальная академия художеств имени Тургунбая Садыкова вносит существенный вклад в дальнейшее развитие художественной культуры кыргызского народа. И своей плодотворной учебно-педагогической и научно-творческой деятельностью расширяет и укрепляет духовные связи между народами евразийских государств.