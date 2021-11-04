Апсайклинг: мода, которую подхватила молодежь Бишкека

Альянс вузов Кыргызстана за зеленую экономику и устойчивое развитие (АВЗУР) занимающихся научно-образовательной деятельностью в области зеленой экономики и устойчивого развития, при поддержке фондов Пейдж и Юнитар реализовали совместный проект "Развитие обучения зеленой экономике в вузах Кыргызстана".

В рамках проекта командами преподавателей из шести университетов Кыргызстана были разработаны курсы по зеленой экономике. Разработанные курсы интегрируют в учебную программу вузов на 2021–2022 учебный год.

Параллельно с разработкой курсов велась масштабная работа по повышению осведомленности молодежи в вопросах зеленой экономики. Для этого АВЗУР при поддержке Пейдж и Юнитар объявлял конкурс среди молодежи на создание проектов, которые освещают и популяризируют вопросы зеленой экономики в нашей стране. Необходимо было в понятной, интересной и популярной форме рассказать о зеленой экономике Кыргызстана в формате "молодежь – для молодежи". От студентов и школьников поступило много самых разных идей, самые интересные были поддержаны в реализации. Семи командам, чьи идеи показались жюри креативными и жизнеспособными, выделили гранты на реализацию от 400 до 1000 долларов.

С одной командой, которая реализовывает свой проект корреспондент VB.KG поговорила.

Три участницы проекта Green Fashion – Айжан Таштанова, Бермет Бердибекова, Каныкей Орозалиева – решают проблему популяризации устойчивого потребления путем творческой переработки/апсайклинга вещей.

Апсайклинг - создание из старых вещей новых - одна из самых заметных тенденций этого года.

Мода постоянно меняется, а популярные бренды создают новые образы, нещадно избавляясь от непроданных вещей. Фэшн-индустрия признана вторым по величине загрязнителем окружающей среды после нефтегазовой промышленности. Вторичное же использование текстиля может продлить жизнь вещам и срок их использования, тем самым уменьшая негативное влияние на окружающую среду.

По данным Environmental Protection Agency, 66 процентов текстильных отходов попадает на свалку, где десятки лет разлагается, отравляя землю и воздух.

Альтернативой покупки новой одежды может стать апсайклинг (upcycling), то есть вторичное использование старых вещей, преобразование в нечто актуальное. Это можно считать бюджетным вариантом обновления гардероба, ведь главный принцип апсайклинга - использование уже существующих материалов. Плюсов у такого решение можно найти множество. Во-первых, это не несет дополнительного вреда для окружающей среды. Во-вторых, такие вещи уникальны, ведь никто не придет на вечеринку в одинаковой одежде.

Три студентки 3–4 курсов из двух университетов Кыргызстана (МУ "Ататюрк Ала-Тоо" и КГТУ имени Раззакова) буквально за 5 месяцев создали с нуля проект по кастомизации одежды из сэконд-хенда, который стал популярным среди молодежи и начал приносить первую прибыль.

Авторы идеи - Айжан и Бермет, нашли художницу- дизайнера Каныкей. Закупились материалами для работы: кисти, краски по ткани, отбеливатели, нитки, пяльцы, разработали лого и дизайн упаковок для вещей. Затем приступили к творческому процессу – кастомизации (дизайнерские изменения массового продукта под индивидуальные заказы клиентов).

Вещи переделывали дома у Айжан. Там же на мобильный телефон снимали видео обо всех процессах работы и затем выкладывали в Tik Tok, создавали посты в Instagram. И уже через месяц, количество их подписчиков только в Instagram дошло до 400 человек, начались первые заказы.

Заработанные деньги шли на развитие проекта: на приобретение новых вещей и материалов, на упаковку и систему доставки продукции, на расширение ассортимента.

Девушки решили обновить ассортимент – добавили новые способы кастомизации и начали шить шопперы с индивидуальным рисунком.

При этом команда не забывала о том, что проект эколого-социальный и регулярно рассказывали просто и доступно подписчикам – своим ровесникам о зеленой экономике, зеленой моде, зачем они занимаются этим проектом, и почему это важно для нашего будущего.

За время реализации проекта команда Green Fashion приобрела и кастомизировала около 40 вещей из секонд-хенда, из них было продано 20 вместе с заказами.

- Идея этого проекта появилась в прошлом году, когда мы хотели создать проект будучи членами команды Enactus (клуб предпринимателей, который есть во многих университетах) Международного университета "Ала-Тоо", который будет подходить к концепции зеленой экономики. Основа идеи - это переработка уже готовой одежды, сданной в комиссионные магазины, и превращение ее в новые стильные предметы гардероба! Процесс их производства состоит из покраски, перекройки вещей, в некоторых случаях доходит до полной реконструкции старой одежды, - говорит Айжан Таштанова. - Также люди могут приносить свою старую одежду, чтобы переделать ее в новую кастомную вещь.

Среди других молодежных экопроектов, которые были в этом году – создание сайта в помощь биофермерам Кыргызстана; разработка установки, с помощью которой обычный велосипед превращается в электро- и при езде вырабатывает электроэнергию. Например, можно за час езды зарядить мобильный телефон; разработка первой в Кыргызстане 2D экоигры-симуляции.

Также два масштабных проекта реализовали школьники из регионов на одну и ту же актуальную сейчас тему – сортировку и переработку отходов. В селе Маевка Чуйской области из обычной средней школы решили создать "зеленую"" школу без мусора. Для этого на школьном дворе установили разноцветные урны для трех видов отходов (пластик, стекло, пищевые отходы), чтобы затем сдавать их на переработку. Внутри школы, в классах, установили коробки для сбора макулатуры, организовали соревнования между школьниками, чей класс окажется более "зеленым".

Школьники из села Оттук Нарынской области организовали сортировку мусора среди сельчан – в своем родном селе и в соседнем, а за сбор и сдачу пластика, стекла и бумаги на переработку дарили взрослым полезные вещи для дома.

Самое главное достижение этих молодежных проектов в том, что они продолжают существовать и развиваться и в настоящий момент. У ребят много идей, как можно улучшить и доработать уже начатое, чтобы эти проекты еще начали приносить доход своим авторам, ведь этом и заключается смысл зеленой экономики – приносить доход, повышая благосостояние населения и при этом соблюдая духовный принцип "не навреди окружающей среде".