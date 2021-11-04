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Театр кукол познакомит детей с "Веселой, смешной вакциной"

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- Анастасия Карелина
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Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева 7 ноября представит юным зрителям премьеру – новый спектакль "Веселая, смешная вакцина".

Автор и режиссер-постановщик этого представления на русском языке – заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Нурлан Асанбеков. Спектакль создавался при технической поддержке UNICEF на средства GAVI (Глобальный Альянс по вакцинам и иммунизации).

"Веселая, смешная вакцина" – это история о том, как Актан и его друзья победили свой страх перед уколами и прививками, вернули свое здоровье и возможность вместе играть в футбол. Маленькие зрители и их родители увидят, как ребята столкнутся с серьезными противниками – Вирусом, Инфекцией и Краснухой. Герои спектакля расскажут, как следуя совсем не сложным правилам, можно оставаться здоровыми и счастливыми.


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URL: https://www.vb.kg/408855
Теги:
вакцина, дети, вакцинация, спектакль, премьера, ЮНИСЕФ
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