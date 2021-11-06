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Афиша: Где провести время с пользой в Бишкеке в эти выходные?

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 6 ноября, пройдет концерт лауреата международных конкурсов, стажера Римского оперного театра Орозбека Бакытова, посвященный 110-летию Исхака Раззакова.

В программе концерта - мировая оперная классика. Зрители услышат сочинения Винченцо Беллини, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе, а также неаполитанские, русские и кыргызские песни.

Начало в 17 часов.

На Большой сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 6 ноября, премьера – трагифарс в двух действиях "Гроза" по произведению Александра Островского.

Режиссер-постановщик спектакля Нелли Плешакова. Художник-постановщик – Юлдаш Нурматов, художник по костюмам – Зухра Мукамбетова, хореограф – Евгений Прокопенко.

В представлении заняты: народные артистки КР Зинаида Петренко, Лариса Любомудрова, а также Вера Анисимова, Антон Яковенко, Марк Гликман, Михаил Калюжный, Андрей Черкасов, Оксана Орлова, Нина Чернышева, Анастасия Малкова, Валерий Крайнов, Дмитрий Балбекин, Александр Лебедев, Марина Фальман, Эвелина Пурикова, Ирина Гайсарова.

Начало в 18 часов.

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 7 ноября, состоится премьера спектакля на русском языке "Веселая, смешная вакцина".

Автор и режиссер представления - заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Нурлан Асанбеков. "Веселая, смешная вакцина" – история о том, как мальчик Актан и его друзья смогли побороть свой страх перед уколами и прививками, вернуть свое здоровье и возможность вместе играть в футбол. Герои представления столкнутся с серьезными противниками: Вирусом, Инфекцией и Краснухой. Но все кончится хорошо.

Начало в 11 часов.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева сегодня и завтра, 6 и 7 ноября, можно посмотреть новый спектакль-притчу на кыргызском языке "Стон тетевы".

Представление создано по пьесе народного писателя КР Бексултана Жакиева, и посвящено его памяти. Режиссер-постановщик – Уланмырза Карыпбаев. В главных ролях в спектакле заняты молодые артисты: Жусупбек уулу Эмиль, Нурбайыл уулу Авасбек, Гулчоро Жумабеков, Марат Оскомбаев, Марат уулу Даниэль, Омурбек уулу Максат, Абдусалам уулу Амантур, Байыш уулу Ырысбек, Нарбай уулу Ыйманбай, Гулиза Усупбекова.

Начало в 18 часов.


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URL: https://www.vb.kg/408857
Теги:
выставка, искусство, концерт, музей, театр, спектакль
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