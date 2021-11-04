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В Бишкеке молодая женщина упала из окна четвертого этажа

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке женщина упала с четвертого этажа. Как сообщает пресс-центр МЧС, происшествие произошло в Октябрьском районе столицы по улице Байтик Баатыра №37. Сообщается, что женщина выпала с балкона квартиры 4-го этажа и упала на навес (козырек) первого этажа. Ей приблизительно 25-30 лет (имя уточняется).

На место были вызваны 5 спасателей из Бишкекской городской службы спасения, которые спустили женщину с крыши и передали в службу скорой помощи. Женщина получила травму руки, состояние удовлетворительное.


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URL: https://www.vb.kg/408860
Теги:
МЧС, Кыргызстан, выпрыгнула из окна в Бишкеке
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