В Бишкеке молодая женщина упала из окна четвертого этажа

В Бишкеке женщина упала с четвертого этажа. Как сообщает пресс-центр МЧС, происшествие произошло в Октябрьском районе столицы по улице Байтик Баатыра №37. Сообщается, что женщина выпала с балкона квартиры 4-го этажа и упала на навес (козырек) первого этажа. Ей приблизительно 25-30 лет (имя уточняется).

На место были вызваны 5 спасателей из Бишкекской городской службы спасения, которые спустили женщину с крыши и передали в службу скорой помощи. Женщина получила травму руки, состояние удовлетворительное.