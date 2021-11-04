Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 97.52 - 98.82

Более 120 млн сомов поступило в избирательные фонды политических партий

191  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В избирательные фонды политических партий поступило 120 180 392 сома. Информацию о финансировании фондов партий, выдвигающих списки кандидатов по единому избирательному округу, предоставила контрольно-ревизионная группа ЦИК .

Согласно законодательным нормам, избирательные фонды политических партий могут формироваться за счет следующих денежных средств:

- собственные средства кандидата (не могут превышать 1 500 000 сом);

- собственные средства политической партии (не могут превышать 100 000 000 сом);

- добровольные пожертвования физических лиц (каждое из которых не может превышать 200 000 сом);

- добровольные пожертвования юридических лиц (каждое из которых не может превышать 3 000 000 сом).

При этом предельная сумма поступивших и израсходованных денежных средств избирательного фонда политической партии, выдвинувшей список кандидатов не может превышать 300 000 000 сомов.

Формировать избирательные фонды могут те лица и организации, которые не подпадают под запреты, согласно части 3 статьи 41 конституционного Закона КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики""

В выборах, назначенных на 28 ноября, принимает участие 21 политическая партия.

Согласно сведениям, полученным из банковских учреждений через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" на специальные счета избирательных фондов политических партий на 3 ноября 2021 года поступило денежных средств на общую сумму 120 180 392 сома. На покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании из средств избирательных фондов политических партий, было израсходовано 102 478 016 сомов. Данные отражены в таблице, приведенной ниже.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408864
Теги:
выборы, партии, Жогорку Кенеш, #Выборы2021, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  