В Узгенском районе открылся АвтоЦОН

В целях улучшения условий предоставления государственных услуг в регионах, в Узгенском районе открылся новый АвтоЦОН. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развиия

Этот АвтоЦОН ориентирован на потребности граждан и призван сократить дистанцию между государством и обществом. Теперь жители Узгенского района могут обратиться за услугами регистрации авто или получение водительского удостоверения, по адресу: с. Шералы, ул.Ахматова, 11Б. Местоположение нового АвтоЦОНа весьма удобно для жителей Узгенского района. Он находится всего в 2 км от районного центра, что делает получение услуг более комфортным и менее затратным по времени.

В здании, где расположен Узгенский территориальный отдел прошел капитальный ремонт. В здании площадью 280 м2 функционируют восемь универсальных окошек по оказанию услуг регистрации авто и приему заявлений на выдачу водительского удостоверения, а зал для тестирования курсантов оснащен камерами видеонаблюдения, посредством которых можно наблюдать процесс сдачи экзамена в онлайн режиме.

Прилегающая территория АвтоЦОНа, позволяет прием квалификационных экзаменов по навыкам вождения в режиме, максимально приближенному к реальной дорожной обстановке.

Узгенский АвтоЦОН оснащен системой электронной очереди и современным оборудованием, а благодаря автоматизации процесса работы, АвтоЦОН может оказать регистрационные услуги не только местным жителям, но и гостям района.

Предусмотрены также условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ), расположены кассы ГП "Кыргыз Почтасы", где граждане могут оплатить за государственные услуги, не выходя из здания.

Прилегающая территория оборудована площадкой для проведения визуального осмотра транспортных средств для дальнейших регистрационных действий по транспортным средствам, а также парковкой на 200 единиц автотранспортных средств.

Новый сектор призван облегчить населению процедуру регистрации авто, выдачу водительских удостоверений, прием экзаменов и другие услуги.