В столице демонтрировали более 600 рекламных щитов

Управление землепользования и строительства, государственное учреждение "Бишкекглавархитектура", районные администрации ведут активную борьбу с самовольно установленными рекламными конструкциями в целях улучшения эстетического облика столицы, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

На сегодняшний день муниципальную территорию покинули сотни рекламных конструкций:

Свердловский район – 157 штук;

Ленинский район – 127 штук;

Октябрьский район – 122 штук;

Первомайский район – 218 штук.

Ранее со стороны ГУ "Бишкекглавархитектура" предпринимателям было дважды выдано уведомление о демонтаже. В первый раз в марте 2021 года, второй раз – за месяц до мероприятий по демонтажу.

Отметим, штраф за самовольно установленные рекламные конструкции согласно статье 277 Кодекса КР "О нарушениях" составляет: для физических лиц – 5,5 тысячи сомов, для юридических лиц – 17 тысячи сомов.