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Задержан бывший глава "Жалалабатэлектро"

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- Назгуль Абдыразакова
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Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 336 ("Коррупция") УК КР в отношении ответственных лиц ОАО "Жалалабатэлектро" по факту незаконного списания дебиторской задолженности за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что с 2015 года по 2021 год должностные лица ОАО "Жалалабатэлектро" необоснованно списали задолженности за электроэнергию на общую сумму 113 миллион 838 тысяч 100 сомов.

По подозрению в совершении данного преступления задержан бывший глава компании М.К.А. и водворен в изолятор временного содержания ОВД города Жалал-Абад. В настоящее время проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/408872
Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, коррупция
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