Погода
$ 87.00 - 88.00
€ 94.07 - 95.07

В Бишкеке состоится показ японского фильма "Школа-2"

35  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках месячника распространения информации об аутизме в Бишкеке состоится показ японского фильма "Школа-2". Данное кино об инвалидности, инклюзии и разнообразии. Показ состоится 13 апреля в 17.00 по адресу: Национальная библиотека, улица Абдрахманова, 208. Вход свободный. Организатор мероприятия ОО "Рука в руке".

"Это трогательная история о повседневной жизни учителей и учащихся средней школы для детей с ментальными нарушениями. Учитель в этой школе не просто учитель...

Приглашаем всех желающих на кинопоказ. Приводите своих друзей, знакомых, родственников, чтобы они узнали больше о детях с ментальными нарушениями могли понять и принять их", - сообщают организаторы мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408874
Теги:
кино, Кыргызстан, ЛОВЗ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  