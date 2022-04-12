В рамках месячника распространения информации об аутизме в Бишкеке состоится показ японского фильма "Школа-2". Данное кино об инвалидности, инклюзии и разнообразии. Показ состоится 13 апреля в 17.00 по адресу: Национальная библиотека, улица Абдрахманова, 208. Вход свободный. Организатор мероприятия ОО "Рука в руке".

"Это трогательная история о повседневной жизни учителей и учащихся средней школы для детей с ментальными нарушениями. Учитель в этой школе не просто учитель...

Приглашаем всех желающих на кинопоказ. Приводите своих друзей, знакомых, родственников, чтобы они узнали больше о детях с ментальными нарушениями могли понять и принять их", - сообщают организаторы мероприятия.