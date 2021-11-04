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Венгерско-Кыргызский фонд развития откроют в Кыргызстане

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- Алина Мамаева
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В Бишкеке завтра, 5 ноября, состоится официальное открытие Венгерско-Кыргызского фонда развития с участием министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, сообщает Министерство экономики и коммерции.

Предполагается, что фонд будет осуществлять финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории страны.

Его уставной капитал 16 миллионов долларов. Венгерская сторона за свой счет намерена довести уставной капитал до 50 миллионов долларов.


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URL: https://www.vb.kg/408876
Теги:
Венгрия, Кыргызстан
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