ЕБРР: экономика стран Центральной Азии по результатам 2021 вырастет на 4,9%

Среди факторов, которые обусловят такой рост - более высокие цены на сырье, более высокая мобильность и сильный внешний спрос, говорится в сообщениии, распространенном пресс-службой Евразийского банка реконструции и развития.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что экономики стран Центральной Азии вырастут в среднем на 4,9 процента в 2021 году, согласно последнему отчету Банка о региональных экономических перспективах, опубликованному сегодня. В следующем году регион продолжит рост примерно на 4,8 процента благодаря продолжающейся политике расширения экономики и высокому внешнему спросу на основные экспортируемые товары и трудовые ресурсы региона.

В отчете отмечается, что в 2021 году рост был обусловлен стабилизацией внутренней ситуации после постепенного ослабления ограничений по Covid-19. Еще одним важным фактором стало увеличение кредитования предприятий и домашних хозяйств, поощряемое временными мерами сдерживания, введенными центральными банками. Рост цен на сырье стал благом для экспортеров нефти, газа и металлов, таких как Казахстан, Монголия, Туркменистан и, в меньшей степени, Узбекистан. В то же время импортеры сырья, такие как Кыргызская Республика и Таджикистан, извлекают выгоду из возросшего спроса на рабочих-мигрантов и, как следствие, увеличения потоков денежных переводов из России.

В отчете также содержится предупреждение о том, что высокая ликвидность стимулирует увеличение кредитов и рост цен на активы во всем регионе. Инфляция потребительских цен также растет во всех странах Центральной Азии, кроме Узбекистана, подпитываемая ростом цен на продукты питания и сырье.

Ведущий региональный экономист ЕБРР Эрик Ливни отметил: "Хотя в течение 2022 года необходимо будет поэтапно реализовать меры по сокращению расходов, сокращению бюджетного дефицита и изъятию дополнительной ликвидности, основная проблема, с которой сталкиваются денежно-кредитные и фискальные органы в Центральной Азии, будет заключаться в том, чтобы сделать это, соблюдая баланс между необходимостью не подрывать процесс восстановления экономики после эпидемии Covid-19".

В целом ЕБРР повысил прогнозный показатель развития своих регионов в 2021 году до 5,5 процента.

Несмотря на пересмотр своего июньского прогноза в сторону его повышения на 1,3 процента по получении хороших результатов в первом полугодии, Банк предупреждает о надвигающихся угрозах в будущем.

Высокие цены на сырье и энергоносители, ухудшение состояния рынков труда, сбои в работе логистических цепочек и ослабление национальных валют в ряде стран операций ЕБРР стали причиной разгона волн инфляции даже еще до последнего скачка вверх числа ковидных больных. В сентябре 2021 года показатели инфляции в регионах ЕБРР превысили свои уровни на конец 2019 года в среднем на 3 процента. Для борьбы с инфляцией некоторые из центральных банков в регионах ЕБРР подняли свои ключевые процентные ставки.

В некоторых странах операций ЕБРР ухудшение конъюнктуры на рынках труда способствовало усилению инфляционного давления на фоне активного восстановления положения с заполнением вакантных рабочих мест работниками низкой и средней квалификации. В других странах рынки труда по-прежнему характеризуются значительной вялостью своей динамики. В период между февралем и августом 2020 года уровни безработицы возросли, в среднем, на 1,4 процента, в то время как уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы упал в среднем на 0,5 процента.

Как заявила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик, "Эти процессы экономического восстановления имеют горьковато-сладкий привкус. В первом полугодии в плане восстановления экономик достигнуты солидные результаты. Но сегодня стало появляться все больше оснований бить тревогу. Несмотря на то, что высокие цены на товары сырьевой группы радуют экспортеров, эти цены сильно усугубляют положение с внешнеторговыми балансами импортеров. По мере вхождения нами в зимний период снабжение доступными по ценам энергоносителями стало вызывать у нас серьезное беспокойство, особенно в связи с ограниченностью запаса прочности у правительств стран".

После получения крупных пакетов экономических стимулов для преодоления вызванного COVID-19 кризиса государственный долг регионов ЕБРР с конца 2019 года возрос в среднем на 13 процента объема ВВП. Хотя в большинстве стран стоимость привлечения заемных средств все еще остается ниже их докризисных значений, в некоторых странах она резко увеличилась.

В первом полугодии 2021 года в регионах ЕБРР отмечено ускорение темпов восстановления их экономик; объемы выпуска продукции возросли в годовом исчислении на 6,4 процента. Показатели мобильности капитала в этих регионах восстановились раньше, чем в других районах мира, процессы восстановления отмечены в областях промышленного производства и розничной торговли. Несмотря на временные сбои в работе логистических цепочек увеличились объемы экспорта товаров и услуг. Во втором квартале 2021 года также наблюдался рост объемов денежных переводов, в некоторых случаях превышающий показатели 2019 года. Показатели притока туристов превысили ожидания, но в большинстве стран операций ЕБРР они оставались значительно ниже показателей 2019 года.

По мере восстановления экономик стран показатели их роста в регионах ЕБРР в 2022 году, как ожидается, будут носить умеренный характер, составив 3,8 процента, что на 0,1 процента ниже, чем ожидалось в июне 2021 года. Вместе с тем прогнозы характеризуются высокой степенью неопределенности из-за фактора действия рисков, связанных с будущим треком распространения COVID-19, возможностью ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и замедлением темпов экономического роста в странах их торговых партнеров.

Как предупреждают авторы отчета, в странах с развитой экономикой широко выражаемая тревога по поводу инфляционных явлений может вылиться в ужесточение проводимой ими государственной политики, что повлечет за собой повышение расходов на обслуживание долга. Ограничения свободы передвижения и непреходящий страх перед этой заразой по-прежнему отрицательно сказываются на перспективах развития туристической отрасли. Несмотря на то, что волну банкротств пока что удается сдерживать, по мере сокращения объемов государственной помощи могут выявиться новые уязвимые места.