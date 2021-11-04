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Налоговая служба и бизнес-омбудсмен договорились о сотрудничестве

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- Алина Мамаева
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Председатель Государственной налоговой службы Алтынбек Абдувапов и уполномоченный по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности – бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает пресс-служба ГНС.

Цель соглашения – содействие в обеспечении законности и прозрачности деятельности органов ГНС, улучшение их взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности и бизнес-омбудсменом.

В ходе мероприятия, в котором также приняли участие заместители председателя ГНС, начальники структурных подразделений Центрального аппарата, заместитель бизнес-омбудсмена Сергей Пономарев стороны обсудили разные аспекты и перспективы сотрудничества между Налоговой службой и Институтом бизнес-омбудсмена.

По итогам встречи стороны договорились проводить подобные встречи на регулярной основе, координировать работу в ряде направлений, в том числе в вопросах совершенствования законодательства, направленного на упрощение и улучшение условий осуществления предпринимательской деятельности, содействия в выявлении и устранении нарушений прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, а также совместно участвовать в открытом обсуждении проектов нормативных правовых актов в сфере фискальной политики.


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URL: https://www.vb.kg/408878
Теги:
бизнес, Кыргызстан, бизнес-омбудсмен, ГНС
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