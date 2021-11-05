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"Бишкекзеленхоз" проводит санитарную обрезку деревьев

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- Айжан Мамбеталиева
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Основным мероприятием по правильному содержанию городских зелёных насаждений является санитарная обрезка деревьев и кустарников. Санитарная обрезка в обязательном порядке производится поздней осенью, во время подготовки зеленых насаждений к зиме, когда в них замедляются биологические процессы.

Это связано с тем, что деревья должны уйти на зимовку максимально здоровыми, крепкими и незаражёнными различными заболеваниями и вредными насекомыми. Здоровые деревья легче переносят зиму, и весной сокодвижение в них происходит более интенсивно.

Поводом для санитарной обрезки деревьев могут послужить наличие сухих веток, излишнее загущение кроны и болезни. Санитарная обрезка позволяет восстановить декоративные качества городских деревьев и избежать распространения заражения всего дерева.

Независимо от вида, у всех древесных растений часть ветвей по тем или иным причинам перестает выполнять свою роль. Одни ветки усыхают, другие – обламываются, некоторые – повреждаются болезнями или вредителями. Такие ветви не только портят внешний вид растений, они представляют опасность как источник инфекции и очаг размножения вредителей при этом повышается риск внезапного падения дерева.

Загущенные кроны, сухие, больные и обломанные ветки, неряшливый внешний вид – всё это повод для проведения санитарной обрезки, которая является обязательным мероприятием при уходе за зелёными насаждениями, именно поэтому мастера лесосъемки начинают обрезку именно с прочистки кроны, в процессе которой удаляются все усохшие, сломанные и поврежденные ветви.

Дорогие горожане! Убедительно просим вас не оставлять автомобили под деревьями, а если вы стали свидетелями падения деревьев или слома ветвей, просьба звонить на круглосуточный номер: 0701321014 или обращаться в колл-центр 1840, 1850 и 0554 182 185.


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