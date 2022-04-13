В Бишкеке изменен график работы музеев

В Бишкеке изменился график работы Кыргызского национального исторического музея и музея изобразительных искусств имени Айтиева для удобства горожан и туристов. Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По новому графику Кыргызский национальный исторический музей будет открыт ежедневно с 10.00 до 20.00. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Айтиева работает по четвергам с 11.00 до 20.00, а в остальные дни с 11.00 до 19.00.

Понедельник остается выходным днем для всех музеев.