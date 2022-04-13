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В Бишкеке изменен график работы музеев

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке изменился график работы Кыргызского национального исторического музея и музея изобразительных искусств имени Айтиева для удобства горожан и туристов. Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По новому графику Кыргызский национальный исторический музей будет открыт ежедневно с 10.00 до 20.00. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Айтиева работает по четвергам с 11.00 до 20.00, а в остальные дни с 11.00 до 19.00.

Понедельник остается выходным днем для всех музеев.


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URL: https://www.vb.kg/408882
Теги:
музей, Бишкек
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