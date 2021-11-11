В Бишкеке можно оформить проездной для школьников в режиме онлайн

В Бишкеке родители школьников интересуются: где можно оформить школьную карту "Тулпар". Например, в прошлом году оформление можно было сделать через школу. Как выяснилось, в этом году многие школьные администрации отказались от процедуры оформления карт.

Как сообщают в компании "Тулпар", карту своим детям родители могут оформить самостоятельно в формате онлайн через сайт tulpar-card.kg.

Для приобретения карты онлайн необходимо: оставить заявку на сайте, заполнить все поля, загрузить фотографию ученика в формате 3×4, а также справку с места учебы и свидетельство о рождении в электронном формате.

При правильном заполнении всех полей заявка будет рассмотрена и карта будет выдана в течение 10 рабочих дней.

"Наши специалисты позвонят по указанным при регистрации номерам и расскажут, как и где ее можно получить. После получения карты можно подключить опцию "проездной". Для того чтобы подключить проездной необходимо создать личный кабинет. Это можно сделать на нашем сайте www.tulpar-card.kg или в мобильном приложении "Тулпар". Далее через раздел "Карты" добавить свою карту, введя ее номер и пополнить баланс на 240 сомов. После этого оформить его в разделе "Проездной"", - сообщили VB.KG в компании "Тулпар".

Проездной билет действует на определенный календарный месяц вне зависимости от того, когда был куплен. Стоимость карты 50 сомов, стоимость проездного на месяц 240, при этом школьник может сколько угодно ездить с ним на муниципальном транспорте (автобусы и троллейбусы, где установлены валидаторы).