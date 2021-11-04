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В Бишкеке обсудили ситуацию в Афганистане

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В Бишкеке прошла международная конференция по теме: "Новая ситуация в Афганистане: что нужно делать и чего не стоит делать, чтобы не ухудшить ситуацию в Центральной Азии".

Одним из первых на мероприятии выступил заместитель председателя Совета безопасности КР Таалатбек Масадыков, который отметил важность для всех стран региона вести переговоры с новыми властями Афганистана.

"Это жизненно важно для всех. Потому что любые конфликты в мире, включая большие войны, решались только за столом переговоров. Оставить де-факто правительство в изоляции на сегодняшний день я считаю неправильным", - сказал он.

Также выступили экс-генеральный секретарь ШОС Муратбек Иманалиев и ряд экспертов из разных стран мира.


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URL: https://www.vb.kg/408895
Теги:
Афганистан, Бишкек, Кыргызстан
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