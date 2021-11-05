Новый сервис бесплатных объявлений в приложении "Мой О!"

Мобильный оператор О! запустил сервис бесплатных объявлений "О!Маркет", с помощью которого можно удобно продавать и покупать товары и услуги.

Новая функция стала частью экосистемы "Мой О!" и уже интегрирована в приложение, что позволяет обеспечить широкий охват и потенциальную аудиторию покупателей в 2 миллиона пользователей.

Продавцам для создания объявлений достаточно выбрать регион, добавить описание с фото товара и дождаться модерации. Стоит отметить, что сервис не предусматривает ограничений по количеству показов объявления.

"О!Маркет" удобен и для покупателей: поиск по региону и категориям, а также сортировка по фильтрам значительно облегчают процесс выбора товаров.

Маркетплейс уже доступен в новой версии приложения "Мой О!". Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

О приложении

Приложение "Мой О!" превысило отметку в 2 миллиона установок и является одним из самых популярных в Кыргызстане.

"Мой О!" – это цифровая экосистема, которая объединяет кошелёк "О!Деньги" и личный кабинет абонента О! + Saima.

"Мой О!" позволяет:

Управлять номером О! и заботиться о балансе близких. Моментально переводить средства на кошельки и карты банков шести стран. Бесконтактно оплачивать более 1000 сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты. Обналичивать средства с кошелька в крупнейшей сети магазинов O!Store – более 100 филиалов по всей стране. Пополнять кошелек без комиссии в более 3 000 терминалах по всей стране.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817. Эмитент электронных денег "О!Деньги" – ОАО "Дос-Кредобанк", лиц. НБКР №037.