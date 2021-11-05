Законно ли увезли парня на допрос милиционеры?

4 ноября 2021 года на одном из информационных веб-сайтов было опубликовано видео под заголовком ""Милиционеры" запихали парня в машину и увезли. Он молил о помощи". По этому поводу пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека дали свое пояснение:

"Ранее 8 августа 2021 года в УВД Ленинского района г. Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка Ы.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые находясь внутри дома, расположенного по улице Муромская, тайно похитили мобильный телефон марки "Редми нот 9" стоимостью 18 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 200 (Кража) УК Кыргызской Республики.

Оперативниками криминальной милиции УВД Ленинского района был установлен свидетель А.Н. 2003 года рождения. Следственной службой неоднократно был приглашен на допрос гражданин А.Н., однако все повестки он игнорировал и без указания причин, отказался прийти на допрос. В связи с чем, следователем было дано следственное поручение сотрудникам криминальной милиции, доставить свидетеля А.Н. в принудительном порядке.

4 октября 2021 года гражданин А.Н., не подчиняясь законным требованиям сотрудников милиции, отказался проехать в милицию для дачи показаний, при этом громко крича, предпринял попытки ввести общественность в заблуждение, что его якобы в чем-то подставили. Данный гражданин был доставлен в УВД Ленинского района и после проведения соответствующих следственных действий, был отпущен домой. В настоящее время расследование по факту кражи продолжается.