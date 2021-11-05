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"Тазалык" продолжает бороться с последствиями снегопада

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- Назгуль Абдыразакова
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Муниципальное предприятие "Тазалык" продолжает работу по подсыпке и уборке городских улиц об этом сообщает пресс-служба мэрии города Бишкек.

Для борьбы с последствиями снегопада задействовано 8 единиц спецтехники на базе МАЗ, 1 ЗИЛ, 1 фронтовой погрузчик, 4 универсальные машины УКМ и 5 маленьких тракторов "Беларусь". На улицах работает 10 рабочих дорожно-эксплуатационного отдела (ДЭО) МП "Тазалык".На утро израсходовано 59 тонн технической соли. Также в штатном режиме по городу работают также 656 дворников.

По уборке снега, льда, посыпке солью проезжей части дорог и тротуаров на остальной территории можете отправлять обращения на WhatsApp столичной мэрии: 0554 182 185 или звонить по номерам: 1840 и 1850 круглосуточно.


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URL: https://www.vb.kg/408912
Теги:
Тазалык, Бишкек
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