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Ученые заявили об опасности приема пищи в одиночестве

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С развитием сервисов по доставке еды в период пандемии люди стали реже социализироваться и чаще отдавать предпочтение ужину в гордом одиночестве за просмотром сериалов или шоу. Однако ученые утверждают, что такое времяпрепровождение влечет за собой негативные последствия для здоровья. TengriMIX расскажет, почему прием пищи в компании пойдет на пользу как сердцу, так и мозгу.

Исследователи из Североамериканского общества менопаузы выяснили, что питание в изоляции способствует как физическим, так и психическим факторам риска, которые могут нанести вред сердцу.

Несмотря на то что большинство исследований изучают связь между правильным питанием и здоровьем сердца, авторы данного исследования утверждают, что мало кто задумывался о важности приема пищи в компании. К тому же из-за пандемии больше людей регулярно завтракают, обедают и ужинают в одиночестве.

По мнению исследователей, основной причиной этого является рост числа домов, где проживает один человек, либо из-за смерти близкого человека, либо из-за протоколов общественной безопасности, таких как социальное дистанцирование или карантин. Также отмечается, что службы доставки продуктов питания и готовых блюд позволяют людям легко избегать общества.

Предыдущие исследования уже показали, что прием пищи в одиночестве часто связан с более высоким риском абдоминального ожирения (избыточное отложение жировой ткани в области живота и верхней части туловища) и высокого кровяного давления. Исследователи отмечают, что люди, как правило, едят быстрее, когда они одни, что приводит к более высокому индексу массы тела, более высокому кровяному давлению и уровню липидов в крови и увеличению размеров талии. Все эти проблемы повышают риск развития у человека как метаболического синдрома, так и сердечных заболеваний.

Ранее исследования показали, что прием пищи в одиночестве и изоляции может повлиять на психическое здоровье человека и способствовать депрессии. Ухудшение психического здоровья увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются причиной смерти номер один во всем мире.

В ходе исследования ученые сравнили то, как питаются 600 женщин в менопаузе старше 65 лет, которые едят в одиночестве или в компании с другим человеком. Результаты показали, что пожилые женщины, питающиеся в одиночестве, получали меньше энергии из пищи, меньше углеводов, пищевых волокон натрия и калия по сравнению с теми, кто ел в компании. Ученые также обнаружили, что пожилые женщины, питающиеся в одиночестве, в 2,58 раза чаще испытывают стенокардию (тип боли в груди из-за недостаточного притока крови к сердцу).

"Это исследование показывает, что пожилые женщины также с большей вероятностью овдовеют, будут иметь более низкие доходы и более бедное питание. Эти результаты неудивительны, учитывая, что более низкий социально-экономический статус и социальная изоляция способствуют снижению качества жизни, более высокому уровню депрессии и ухудшению здоровья. Учитывая, что женщины живут дольше мужчин, поиск вариантов создания значимых социальных связей для пожилых женщин, находящихся в социальной изоляции, может улучшить их питание и общее состояние здоровье, что снизит расходы на здравоохранение", - говорит доктор Стефани Фобион.

Примечательно, что ранние исследования уже показывали, что женщины, как правило, имеют более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний с возрастом. По мнению ученых, это происходит из-за снижения уровня эстрогена, влияющего на работу сосудов.


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URL: https://www.vb.kg/408915
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