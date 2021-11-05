Состоялась встреча премьер-министров КР и РК

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров встретился с Премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым на полях первого экономического форума "Европейский союз – Центральная Азия". Об этом сообщила пресс-служба кабинета Министров КР.

По ее данным, на этой встрече Акылбек Жапаров особо отметил, что президентами двух стран поставлена задача по доведению уровня товарооборота между нашими республиками до 1 млрд. долл. США.

По его словам, в текущем году наблюдается планомерный рост товарооборота, положительная динамика по привлечению инвестиций, активизация двусторонних контактов. Тем не менее, не реализован имеющийся потенциал во взаимной торговле.

"Кыргызская Республика заинтересована в привлечении инвестиций из Республики Казахстан", - сказал Акылбек Жапаров.

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин в свою очередь выразил заинтересованность в расширении торгово-экономического сотрудничества и углубления взаимодействия.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, аграрной и энергетической сферах.

В частности, стороны обсудили вопросы поставки электроэнергии из Республики Казахстан и транзита электроэнергии через ее территорию. Даны поручения главам профильных министерств по проработке данных вопросов.

В рамках встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в совместных проектах по строительству оптово-распределительных центров, создания индустриального торгово-логистического комплекса с привлечением казахских инвестиций, а также вопросы функционирования казахстанских пансионатов в Иссык-Кульской области.

Кроме того, были затронуты вопросы открытия наземных пунктов пропуска Республики Казахстан для граждан Кыргызской Республики, получивших вакцину от коронавирусной инфекции. Профильные министерства двух республик рассмотрят эти вопросы.

Премьер-министр Республики Казахстан пригласил Главу Кабмина на очередное заседание совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдёт в ноябре в городе Астана.