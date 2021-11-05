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Архивисты, историки и музееведы уже отмечают Дни истории и памяти предков

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- Александр Тузов
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Накануне официально отмечаемых в Кыргызстане красных дней календаря, Дней истории и памяти предков 7 и 8 ноября, Государственное архивное агентство при Министерстве цифрового развития и Центральный государственный архив кинофотофонодокументов КР разместили на днях на youtube-канале документальный фильм "Воскресшие из праха".

Как сообщили VB.KG участники состоявшейся в Государственном архивном агентстве презентации вошедшего в золотой фонд кыргызского кино "второго издания" этого фильма, он был создан режиссером Лилей Турусбековой по сценарию Виктора Никсдорфа в 1992 году сразу после раскопок массового захоронения 137 жертв сталинских репрессий на Чон-Таше.

Родные и близкие казненных после жестоких пыток рассказывают "на камеру" своих переживаниях: Розетта Айтматова, Фарида Эсенаманова, Галина Львова.

О том, как она многие годы пыталась сообщить общественности правду о тайном массовом захоронении, в фильме рассказывает местная жительница Бюбюйра Кадыралиева.

А в Кыргызском государственном Доме-музее Михаила Фрунзе состоялось открытие выставки "Государственный деятель. Патриот. Народный герой", посвященной120-летию со дня рождения Юсупа Абдрахманова, возглавлявшего правительство Кыргызстана с 1927 по 1933 годы.

Как сообщил VB.KG директор музея Бакытбек Бакчиев, дата открытия выставки, 5 ноября, выбрана не случайно. Именно в этот день 83 года назад, 5 ноября 1938 года, на Чон-Таше оборвалась жизнь казненного там Юсупа Абдрахманова.

Об огромном личном вкладе Юсупа Абдрахманова в становление кыргызстанской государственности на открытии выставки в Музее Фрунзе рассказывали бишкекские историки Астемир Абдрахманов, Калбюбю Менсеитова, Зайнидин Курманов, Кыяс Молдокасымов.


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URL: https://www.vb.kg/408928
Теги:
выставка, музей, юбилей, архив, фильм
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