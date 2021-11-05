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На КПП "Достук" задержали автомобиль с контрабандными сигаретами

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- Назгуль Абдыразакова
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На кыргызско-узбекской границе таможенниками был задержан автомобиль с контрабандными сигаретами. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

По данным пресс-службы, было задержано транспортное средство, следовавшее из Республики Узбекистан в адрес резиндента Кыргызской Республики ОсОО "А".

"В ходе досмотра автотранспорта, у грузового отсека был обнаружен товар – сигареты (капсула) с фильтром марки "PLATINUM SEVEN" в особо крупном объеме. При этом, в товаросопроводительных документах были заявлены фактически отсутствовавшие товары "нетканое полотно", общим весом 16 000 кг. Данный факт зарегистрирован в журнале учёта информации Единого реестра преступлений и проступков, и проводятся соответствующие мероприятия", - говорится в сообщении ГТС.


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URL: https://www.vb.kg/408932
Теги:
граница, контрабанда, Узбекистан, Кыргызстан
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