На КПП "Достук" задержали автомобиль с контрабандными сигаретами

На кыргызско-узбекской границе таможенниками был задержан автомобиль с контрабандными сигаретами. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

По данным пресс-службы, было задержано транспортное средство, следовавшее из Республики Узбекистан в адрес резиндента Кыргызской Республики ОсОО "А".

"В ходе досмотра автотранспорта, у грузового отсека был обнаружен товар – сигареты (капсула) с фильтром марки "PLATINUM SEVEN" в особо крупном объеме. При этом, в товаросопроводительных документах были заявлены фактически отсутствовавшие товары "нетканое полотно", общим весом 16 000 кг. Данный факт зарегистрирован в журнале учёта информации Единого реестра преступлений и проступков, и проводятся соответствующие мероприятия", - говорится в сообщении ГТС.