Для РФ и ЦА остаются актуальными угрозы со стороны Афганистана

В России видят риски для подрыва региональной стабильности в связи с ситуацией в Афганистане. Их назвала во время брифинга в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для нас остаются актуальными террористическая и наркотическая угрозы, исходящие с территории Афганистана, а также обстановка внутри страны на этом направлении, - сказала она. - С сожалением констатируем, что после прихода к власти Движения талибов ситуация кардинально не изменилась. Примером тому служат теракты в афганских городах, организованные террористической группировкой ИГИЛ".

Другим дестабилизирующим фактором в регионе Захарова назвала "неприемлемые для нас попытки США разместить на территории соседних с Афганистаном стран свою военную инфраструктуру, а также обслуживавший их афганский персонал". "Видим в таких шагах серьезные риски подрыва региональной стабильности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Еще одним вызовом, по ее словам, является рост миграционных потоков из Афганистана: "Важная проблема в том, что под видом беженцев в сопредельные страны, в частности Центральную Азию, могут проникать эмиссары террористических группировок, криминальные элементы, боевики и т.д".

Мария Захарова напомнила, что все эти вопросы затрагивались в ходе дискуссии на прошедшем 20 октября третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану. "С удовлетворением отмечаем, - отметила Захарова, - что принявшая участие в указанном мероприятии делегация временного афганского правительства подтвердила свои обязательства по недопущению использования афганской территории против интересов третьих стран, а также намерение продолжать борьбу с терроризмом и наркотрафиком".