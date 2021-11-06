Эксперты приступили к анализу международных арбитражных исков против КР

Согласно плану срочных действий по защите интересов государства в международных арбитражных судах, утвержденному Министерством юстиции, решено проанализировать все международные арбитражные иски против нашей страны, в том числе и по ситуации вокруг "Кумтора".

"План мер по повышению эффективности защиты интересов государства в международных арбитражных и иных судебных процессах, а также для снижения потенциала новых арбитражных исков нужен был давно", - сказал в интервью VB.KG почетный адвокат КР, член Международного союза адвокатов Александр Типеров.

Почему он так важен и что включает в себя этот комплекс срочных мероприятий?

- Этот план предусматривает усовершенствование инвестиционного законодательства, с акцентом на усиление именно юрисдикционного иммунитета государства. А также внедрение в практику механизмов по оценке качества услуг местных и международных юристов и мониторинг уровня расходов. И что принципиально важно: в документе акцентировано внимание на развитии местного пула экспертов по арбитражным вопросам для работы с международными юристами. В нем также говорится о профилактических мерах по снижению рисков новых арбитражных исков в международных судах.

Реализация этого плана, безусловно, установит более высокий порог юрисдикционной защиты нашего государства и снизит потенциал новых арбитражных исков против Кыргызстана. И как следствие, укрепит его имидж, как независимого государства, которое может достойно защищать свои интересы.

И как скоро он начнет работать?

- На раскачку нет времени. Само название плана свидетельствует о его срочности. Уже начат анализ всех арбитражных процессов, инициированных против Кыргызстана, изучаются вопросы эффективности юридического представительства и текущий механизм мониторинга расходов. А также определены системные причины, которые или создают риски для новых арбитражных исков, или же снижают эффективность судебной позиции Кыргызстана.

Планируется, как уже сказал, создание отечественного клуба экспертов и внедрение нового формата взаимодействия с международными консультантами. В этом случае стране не обойтись без сильной отечественной школы юристов-практиков в вопросах международного права и арбитражного судопроизводства. Ее надо расширять и развивать, чтобы эффективно отстаивать и защищать интересы государства на международном уровне. Ведь ранее таких исков к нашей стране практически не было. И не стоял так остро вопрос о подготовке специалистов такого уровня.

Сейчас уже рассматриваются вопросы развития практики менторства для международных юристов и пула отечественных специалистов, которые будут ассистировать внешним консультантам или самостоятельно вести процессы в рамках определенных арбитражных и иных процессов.

Кроме того, намечено проводить информационные и тренинговые кампании для сотрудников государственных органов, деятельность которых сопряжена с риском возникновения инвестиционных споров и арбитражных исков.