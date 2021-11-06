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Производитель "Маткасымов" присоединился к программе ЕБРР Blue Ribbon

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- Анастасия Карелина
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Кыргызстанский производитель товаров для дома "Маткасымов" присоединился к программе Blue Ribbon ЕБРР. Об этом сообщает пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития.

Программа Blue Ribbon ЕБРР объединяет наиболее передовые и быстрорастущие предприятия из стран деятельности Банка. Миссия программы, включающей финансовые и консультационные продукты, заключается в поддержке быстро развивающегося бизнеса для его дальнейшего роста и достижения долгосрочных целей на протяжении пяти лет.

В рамках программы Blue Ribbon ЕБРР будет поддерживать компанию "Маткасымов", оказывать консультационные услуги при проектировании и цифровизации нового производства с привлечением местных и международных консультантов. Компания может также рассмотреть возможность получения финансирования ЕБРР через различные инструменты.

Приглашение о вступлении в программу подписали руководитель компании Эрнист Тынчылык уулу и Управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Жужанна Харгитаи.

"В этом году мы приняли решение о запуске нового завода по производству тонкостенных металлических полуфабрикатов, что позволит создать новые рабочие места и увеличить мощности предприятия. Важно не останавливаться на достигнутом, а постоянно развиваться и идти вперед. Мы выражаем благодарность ЕБРР за предоставление такой возможности", - говорит руководитель компании "Маткасымов" Эрнист Тынчылык уулу.

В ходе церемонии Жужанна Харгитай отметила, что ЕБРР готов поддержать преобразование компании из семейного бизнеса в устойчивую корпорацию, которая внедрит корпоративное управление, цифровые и экологичные решения. Данная поддержка может быть оказана в виде финансирования и технической помощи. В случае внедрения на производстве энерго и ресурсосберегающих технологий в рамках сотрудничества с нами, компания "Маткасымов" может рассчитывать на получение дополнительных инвестиционных льгот.

Справка "ВБ": ОсОО "Маткасымов" с 2014 года производит товары для дома, такие как ТВ антенны, гладильные доски, диспенсеры для дезинфекционных средств, распределительные щиты и прочее. По некоторым видам товаров компания является лидером на рынке Кыргызской Республики. Компания также экспортирует до 30 процентов своей продукции в Казахстан и нацелена поставлять продукцию в другие страны Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/408941
Теги:
бизнес, Кыргызстан, производство, ЕБРР
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