Греция готова безвозмездно предоставить КР вакцину от COVID-19

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев провел двустороннюю встречу с заместителем министра иностранных дел Греческой Республики Костасом Фрагогианнисом. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Двусторонняя встреча состоялась на полях Первого экономического форума "Европейский Союз - Центральная Азия" в Бишкеке. Стороны обсудили предстоящие мероприятия, в том числе подготовку к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами в 2022 году, проведение очередных политических консультаций, а также организацию взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.

Костас Фрагогианнис отметил заинтересованность греческой стороны в активизации отношений в политической, экономической сферах, развитии зеленой экономики, туризма и торговли. В плане инвестиционного сотрудничества отмечена была возможность взаимодействия через организацию Enterprise Greece, и готовность к организации визита греческой бизнес-делегации в Кыргызстан. Представитель дружественного государства также заявил о том, что Греция готова предоставить Кыргызстану вакцины от COVID-19 на безвозмездной основе.