Погода
$ 84.68 - 84.90
€ 97.30 - 98.80

Греция готова безвозмездно предоставить КР вакцину от COVID-19

295  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев провел двустороннюю встречу с заместителем министра иностранных дел Греческой Республики Костасом Фрагогианнисом. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Двусторонняя встреча состоялась на полях Первого экономического форума "Европейский Союз - Центральная Азия" в Бишкеке. Стороны обсудили предстоящие мероприятия, в том числе подготовку к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами в 2022 году, проведение очередных политических консультаций, а также организацию взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.

Костас Фрагогианнис отметил заинтересованность греческой стороны в активизации отношений в политической, экономической сферах, развитии зеленой экономики, туризма и торговли. В плане инвестиционного сотрудничества отмечена была возможность взаимодействия через организацию Enterprise Greece, и готовность к организации визита греческой бизнес-делегации в Кыргызстан. Представитель дружественного государства также заявил о том, что Греция готова предоставить Кыргызстану вакцины от COVID-19 на безвозмездной основе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408942
Теги:
вакцина, Греция, Кыргызстан, COVID-19, МИД, Руслан Казакбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  